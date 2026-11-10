Caminhão de drenagem e operadores da Prefeitura de Cabo Frio realizando manutenção em rua de Cabo Frio Foto: Prefeitura de Cabo Frio
No bairro Braga, a Rua Ministro Gama Filho recebeu a operação de um caminhão tipo vacol para realizar a sucção, desobstrução de bueiros e remoção de sedimentos retidos nas tubulações subterrâneas. Já no bairro São Cristóvão, os técnicos executaram a abertura da pista na Rua Marquês de Olinda para efetuar a substituição completa da tubulação danificada. Na Rua Sete, no bairro Manoel Corrêa, as equipes realizaram a troca emergencial de uma manilha da rede pluvial após a constatação de um afundamento na estrutura viária.
Balanço das ocorrências e bairros atingidos
As ações corretivas integram a resposta aos estragos provocados pelas fortes precipitações registradas no último sábado (7). Dados meteorológicos oficiais apontam que a cidade acumulou 72,4 milímetros de chuva em um intervalo de 24 horas, acompanhados por ventos fortes com rajadas de até 80 km/h.
O balanço consolidado pela Defesa Civil Municipal soma 159 chamados de emergência. A contagem oficial registra 46 quedas de árvores, oito desabamentos de muros, 74 residências invadidas pela água e 26 vias públicas bloqueadas total ou parcialmente por vegetação. Ao todo, 19 bairros sofreram com alagamentos severos, incluindo Manoel Corrêa, Jardim Excelsior, Parque Burle, Jardim Caiçara, Portinho, Passagem, Vila Nova, Algodoal, Braga, Guarani, Praia do Siqueira, São Cristóvão, Jacaré, Jardim Esperança, Ville Blanche, Palmeiras, Reserva do Peró, Vista Alegre e Porto do Carro.
Estágio de observação e canais de emergência
O Gabinete de Atenção às Chuvas permanece ativado para coordenar os serviços das secretarias de Obras, Serviços Públicos e Assistência Social. O município continua operando em estágio de Observação, com monitoramento constante das condições atmosféricas pela Defesa Civil para agir preventivamente caso novas instabilidades alcancem a região.
O órgão orienta a população a permanecer atenta a qualquer sinal de risco em imóveis ou encostas. Os chamados de emergência podem ser encaminhados diretamente à Defesa Civil pelo telefone 199 ou à Guarda Civil Municipal por meio do número 153.
Posicionamento das autoridades
A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos informou que os trabalhos de limpeza de galerias e recomposição de pavimentos continuarão ao longo da semana nos trechos mais afetados de Cabo Frio. A Defesa Civil segue com vistorias técnicas ativas nos imóveis que registraram entrada de água ou danos estruturais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.