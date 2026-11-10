Caminhão de drenagem e operadores da Prefeitura de Cabo Frio realizando manutenção em rua de Cabo Frio - Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Caminhão de drenagem e operadores da Prefeitura de Cabo Frio realizando manutenção em rua de Cabo Frio Foto: Prefeitura de Cabo Frio

Publicado 10/11/2026 17:51

A Prefeitura de Cabo Frio mantém equipes operacionais nas ruas nesta terça-feira (10) para dar continuidade aos trabalhos de manutenção e recuperação da rede de drenagem pluvial. As intervenções visam acelerar a vazão da água das chuvas e aliviar o sistema de escoamento da cidade após o forte temporal que atingiu a Região dos Lagos durante o fim de semana. As frentes de trabalho concentram-se em pontos estratégicos do município de Cabo Frio.