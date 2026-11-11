Anderson, pai do menino que morreu após ser atropelado em frente ao Instituto Educacional Siqueira - Foto: João Víctor Campos/RC24h

Anderson, pai do menino que morreu após ser atropelado em frente ao Instituto Educacional SiqueiraFoto: João Víctor Campos/RC24h

Publicado 11/11/2026 09:43 | Atualizado 11/11/2026 09:54

Sob forte comoção, o menino Isaac de Jesus dos Reis Chermout será sepultado nesta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal Santa Isabel, em Cabo Frio. A despedida do estudante, vítima de um grave atropelamento ocorrido no bairro Jardim Caiçara, é marcada por uma homenagem repleta de dor: a criança será sepultada vestindo o terno que havia sido comprado pela família para a dança com a irmã mais velha em sua festa de 15 anos.



O detalhe da despedida foi revelado pelo pai do menino, Anderson, em entrevista exclusiva concedida ao Jornal O DIA. Segundo o pai, a família organizava os preparativos da comemoração com entusiasmo, tendo a dança entre os dois irmãos como um dos momentos mais aguardados. A cerimônia de velório terá início às 11h, e o sepultamento foi agendado para as 16h.