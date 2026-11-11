Anderson, pai do menino que morreu após ser atropelado em frente ao Instituto Educacional SiqueiraFoto: João Víctor Campos/RC24h
O detalhe da despedida foi revelado pelo pai do menino, Anderson, em entrevista exclusiva concedida ao Jornal O DIA. Segundo o pai, a família organizava os preparativos da comemoração com entusiasmo, tendo a dança entre os dois irmãos como um dos momentos mais aguardados. A cerimônia de velório terá início às 11h, e o sepultamento foi agendado para as 16h.
Impacto na família e instrumentos de trabalho
Durante a entrevista, o pai detalhou o profundo abalo emocional e financeiro enfrentado pela família. Além de atuar como zelador, Anderson utilizava a bicicleta elétrica para realizar entregas por aplicativo e complementar a renda de casa. Com o veículo destruído no acidente e a perda trágica do filho, a rotina familiar foi severamente impactada.
Em meio à dor, Anderson fez questão de afastar qualquer responsabilidade da instituição de ensino, ressaltando que a direção do Instituto Educacional Siqueira prestou todo o suporte e acolhimento necessários desde os primeiros momentos após a tragédia.
Cobrança por justiça e investigação policial
Anderson esteve na delegacia para acompanhar os desdobramentos do caso e pediu que a Polícia Civil apure rigorosamente as condições do motorista para conduzir veículos na via pública, defendendo a prisão do responsável.
O caso está sob apuração da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio. Os agentes analisam a dinâmica do atropelamento esclarecendo se houve manobra em marcha à ré ou aceleração indevida, utilizando imagens de câmeras de segurança fornecidas pela escola para instruir o inquérito.
Posicionamento das autoridades
Em nota oficial encaminhada ao Jornal O DIA, a direção do Instituto Educacional Siqueira lamentou profundamente o falecimento do aluno, decretou luto com a suspensão das aulas e reiterou que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil. A 126ª DP informou que as perícias técnicas estão em andamento; o espaço permanece aberto para manifestações da defesa do motorista envolvido.
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