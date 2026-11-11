Anderson, pai do menino que morreu após ser atropelado em frente ao Instituto Educacional SiqueiraFoto: João Víctor Campos/RC24h

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Renata Cristiane
Sob forte comoção, o menino Isaac de Jesus dos Reis Chermout será sepultado nesta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal Santa Isabel, em Cabo Frio. A despedida do estudante, vítima de um grave atropelamento ocorrido no bairro Jardim Caiçara, é marcada por uma homenagem repleta de dor: a criança será sepultada vestindo o terno que havia sido comprado pela família para a dança com a irmã mais velha em sua festa de 15 anos.

O detalhe da despedida foi revelado pelo pai do menino, Anderson, em entrevista exclusiva concedida ao Jornal O DIA. Segundo o pai, a família organizava os preparativos da comemoração com entusiasmo, tendo a dança entre os dois irmãos como um dos momentos mais aguardados. A cerimônia de velório terá início às 11h, e o sepultamento foi agendado para as 16h.
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Segundo o relato de Anderson, o atropelamento ocorreu logo após ele buscar o filho na escola, como fazia rotineiramente. A criança subiu na garupa da bicicleta elétrica do pai e o abraçou. Segundos depois, ambos foram atingidos violentamente por um automóvel. O pai relatou que o condutor não parou espontaneamente para prestar socorro, sendo contido por populares a cerca de 200 metros do local. O menino foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos; Anderson e uma pedestre também sofreram lesões e necessitaram de atendimento médico.

Impacto na família e instrumentos de trabalho
Durante a entrevista, o pai detalhou o profundo abalo emocional e financeiro enfrentado pela família. Além de atuar como zelador, Anderson utilizava a bicicleta elétrica para realizar entregas por aplicativo e complementar a renda de casa. Com o veículo destruído no acidente e a perda trágica do filho, a rotina familiar foi severamente impactada.

Em meio à dor, Anderson fez questão de afastar qualquer responsabilidade da instituição de ensino, ressaltando que a direção do Instituto Educacional Siqueira prestou todo o suporte e acolhimento necessários desde os primeiros momentos após a tragédia.

Cobrança por justiça e investigação policial
Anderson esteve na delegacia para acompanhar os desdobramentos do caso e pediu que a Polícia Civil apure rigorosamente as condições do motorista para conduzir veículos na via pública, defendendo a prisão do responsável.

O caso está sob apuração da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio. Os agentes analisam a dinâmica do atropelamento esclarecendo se houve manobra em marcha à ré ou aceleração indevida, utilizando imagens de câmeras de segurança fornecidas pela escola para instruir o inquérito.

Posicionamento das autoridades
Em nota oficial encaminhada ao Jornal O DIA, a direção do Instituto Educacional Siqueira lamentou profundamente o falecimento do aluno, decretou luto com a suspensão das aulas e reiterou que colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil. A 126ª DP informou que as perícias técnicas estão em andamento; o espaço permanece aberto para manifestações da defesa do motorista envolvido.