Apresentação do roteiro de viagem para os visitantesAscom
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Paralelamente às agendas exclusivas dos profissionais do setor, a população local poderá conhecer os atrativos da região argentina durante o evento Adoro Salta. O encontro gratuito ocorreu nesta quarta-feira (11), às 10h, no Paradiso Corporate Hotel, no bairro Braga. A iniciativa visa aproximar as duas localidades, ampliar a divulgação internacional do município litorâneo e gerar oportunidades de negócios para a cadeia produtiva regional.
As atividades desenvolvidas na cidade integram o planejamento conjunto das campanhas Me Gusta Cabo Frio e Cidades Irmãs – Cabo Frio & Salta. As ações estratégicas foram iniciadas em junho, quando representantes do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (CFCVB) e da Prefeitura Municipal participaram de eventos de divulgação e capacitação de profissionais do setor diretamente no território argentino.
Conexões aéreas internacionais no planejamento local
Outro ponto destacado pela liderança do setor hoteleiro é a previsão de voos diretos entre Salta e a cidade do Rio de Janeiro, operados pela companhia aérea Gol a partir de dezembro. Segundo Maria Inês Oliveros, essa nova rota facilitará o deslocamento de turistas argentinos interessados em visitar Cabo Frio e os municípios vizinhos do litoral fluminense.
Cooperação institucional entre Brasil e Argentina
O convênio firmado tem vigência inicial de dois anos e prevê diretrizes para marketing compartilhado, intercâmbio de equipes técnicas e apoio de órgãos estaduais e governamentais do setor turístico dos dois países.
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