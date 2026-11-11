Apresentação do roteiro de viagem para os visitantes - Ascom

Apresentação do roteiro de viagem para os visitantesAscom

Publicado 11/11/2026 17:48





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Paralelamente às agendas exclusivas dos profissionais do setor, a população local poderá conhecer os atrativos da região argentina durante o evento Adoro Salta. O encontro gratuito ocorreu nesta quarta-feira (11), às 10h, no Paradiso Corporate Hotel, no bairro Braga. A iniciativa visa aproximar as duas localidades, ampliar a divulgação internacional do município litorâneo e gerar oportunidades de negócios para a cadeia produtiva regional.



As atividades desenvolvidas na cidade integram o planejamento conjunto das campanhas Me Gusta Cabo Frio e Cidades Irmãs – Cabo Frio & Salta. As ações estratégicas foram iniciadas em junho, quando representantes do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (CFCVB) e da Prefeitura Municipal participaram de eventos de divulgação e capacitação de profissionais do setor diretamente no território argentino.



Conexões aéreas internacionais no planejamento local A cidade de Cabo Frio , localizada na Região dos Lagos fluminense, recebe desde terça-feira (10) uma comitiva de agentes de viagens e representantes institucionais da província de Salta, na Argentina. A visita técnica se estende até sexta-feira (13) e tem como foco principal o fortalecimento da promoção turística e o intercâmbio comercial entre os dois destinos. A programação elaborada para os profissionais argentinos abrange passeios pelas praias da cidade, prática de canoa havaiana, passeios marítimos de barco, experiências na gastronomia local e visitas técnicas aos estabelecimentos hoteleiros do município.LEIA MAIS: Capacitação para bugueiros reforça segurança e atendimento em Cabo Frio. Paralelamente às agendas exclusivas dos profissionais do setor, a população local poderá conhecer os atrativos da região argentina durante o evento Adoro Salta. O encontro gratuito ocorreu nesta quarta-feira (11), às 10h, no Paradiso Corporate Hotel, no bairro Braga. A iniciativa visa aproximar as duas localidades, ampliar a divulgação internacional do município litorâneo e gerar oportunidades de negócios para a cadeia produtiva regional.As atividades desenvolvidas na cidade integram o planejamento conjunto das campanhas Me Gusta Cabo Frio e Cidades Irmãs – Cabo Frio & Salta. As ações estratégicas foram iniciadas em junho, quando representantes do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau (CFCVB) e da Prefeitura Municipal participaram de eventos de divulgação e capacitação de profissionais do setor diretamente no território argentino.

De acordo com a presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros, a recepção da delegação estrangeira ocorre em um momento decisivo para a consolidação do mercado comprador sul-americano. A dirigente ressalta que a proximidade do início das operações de voos diretos oriundos das cidades de Buenos Aires, Córdoba e Rosário torna fundamental o conhecimento prévio dos agentes sobre o destino local. Dessa forma, os profissionais garantem respaldo prático para a comercialização dos pacotes turísticos em suas agências de origem.



Outro ponto destacado pela liderança do setor hoteleiro é a previsão de voos diretos entre Salta e a cidade do Rio de Janeiro, operados pela companhia aérea Gol a partir de dezembro. Segundo Maria Inês Oliveros, essa nova rota facilitará o deslocamento de turistas argentinos interessados em visitar Cabo Frio e os municípios vizinhos do litoral fluminense.



Cooperação institucional entre Brasil e Argentina

O projeto de aproximação ganhou relevância no primeiro semestre, quando o CFCVB apresentou a campanha Me Gusta Cabo Frio para mais de 50 operadoras de turismo das províncias de Salta, Jujuy e Tucumán. O movimento culminou no lançamento da iniciativa Cidades Irmãs, estruturada por meio de um Marco de Cooperação formalizado entre as entidades de turismo e as prefeituras dos dois municípios.



O convênio firmado tem vigência inicial de dois anos e prevê diretrizes para marketing compartilhado, intercâmbio de equipes técnicas e apoio de órgãos estaduais e governamentais do setor turístico dos dois países.





