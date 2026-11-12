Motorista envolvido no atropelamento que terminou com a morte de Isaac de Jesus dos Reis ChermoutFoto: Reprodução Internet
A nota de esclarecimento relata ainda que, no momento da manobra de saída, a criança encontrava-se posicionada à frente do automóvel, sentada na bicicleta acompanhada de seu pai. Na manifestação escrita, Iano Assis expressa profundo pesar pelo falecimento do menino e estende o pedido de perdão especialmente aos pais e demais parentes afetados pelo ocorrido. A defesa destaca que o condutor reconhece a dimensão irremediável da perda e admite que nenhuma palavra ou manifestação pública será suficiente para amenizar o sofrimento causado aos familiares da vítima.
Estado de saúde do condutor e disposição para colaborar
O comunicado emitido pelo representante legal informa também que Iano Assis encontra-se emocionalmente abalado e inconformado diante do desfecho do episódio. Segundo o relato do advogado, o motorista está atualmente submetido a cuidados médicos contínuos, fazendo uso de medicação prescrita e contando com acompanhamento profissional especializado para lidar com o quadro clínico e emocional pós-acidente. No mesmo documento, o condutor manifesta disposição formal para prestar apoio e auxílio material ou moral à família da vítima, dentro de suas possibilidades, além de reiterar o compromisso de colaborar integralmente com todos os esclarecimentos técnicos e depoimentos solicitados pelas autoridades policiais e judiciais.
Dinâmica do atropelamento e investigação policial
O atropelamento fatal aconteceu na terça-feira (10), em frente ao Instituto Educacional Siqueira, localizado no bairro Jardim Caiçara, e toda a ação foi integralmente registrada por câmeras de segurança instaladas nas imediações. Nas imagens, Isaac aparece na bicicleta elétrica na companhia do pai, Anderson, quando ambos foram violentamente atingidos pelo carro conduzido por Iano, em uma ocorrência que também deixou uma mulher ferida após ser atropelada. Após a colisão, o motorista foi conduzido pelos agentes de segurança à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado e preso em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo submetido a exame de alcoolemia que apontou resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas, o que permitiu o pagamento de fiança e sua posterior liberação para responder ao processo em liberdade.
O corpo de Isaac foi sepultado sob forte comoção nesta quarta-feira (11), no Cemitério Municipal Santa Isabel, em Cabo Frio, ocasião em que o menino foi vestido com o terno que utilizaria na festa de 15 anos da irmã mais velha. A Polícia Civil informou oficialmente que as diligências investigativas, perícias técnicas no veículo e análises das gravações seguem em andamento para esclarecer completamente as circunstâncias e responsabilidades pela morte da criança.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações atualizadas sobre o prazo de conclusão dos laudos periciais no veículo envolvido e o andamento do inquérito na 126ª DP, e aguarda retorno oficial da corporação; o espaço segue aberto para novas manifestações da família das vítimas e das autoridades competentes.
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