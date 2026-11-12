Motorista envolvido no atropelamento que terminou com a morte de Isaac de Jesus dos Reis Chermout - Foto: Reprodução Internet

Motorista envolvido no atropelamento que terminou com a morte de Isaac de Jesus dos Reis ChermoutFoto: Reprodução Internet

Publicado 12/11/2026 13:50



O motorista envolvido no atropelamento que resultou na morte do menino Isaac de Jesus dos Reis Chermout, de apenas 8 anos, em Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, manifestou-se publicamente pela primeira vez por meio de uma nota oficial de esclarecimento. No documento assinado pelo advogado Dr. Mauro Silva Sant’Anna, o condutor, identificado como Iano Assis, lamentou profundamente a ocorrência, dirigiu um pedido de desculpas aos familiares da criança e apresentou a sua versão oficial sobre a dinâmica do acidente ocorrido na última terça-feira (10). De acordo com o texto divulgado pela defesa técnica, o motorista alega que uma falha mecânica inesperada teria ocorrido no automóvel no momento em que ele iniciava a saída com o veículo, situação que, segundo o comunicado, teria sido agravada e associada a um mal súbito sofrido por ele naquele exato instante.