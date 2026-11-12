Jovem grego, de 19 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil após apresentar fortes dores abdominais e febre - Foto: Divulgação/ Marinha do Brasi

Jovem grego, de 19 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil após apresentar fortes dores abdominais e febreFoto: Divulgação/ Marinha do Brasi

Publicado 12/11/2026 14:35



Um tripulante de nacionalidade grega, de 19 anos, precisou ser resgatado em uma operação aérea realizada pela Marinha do Brasil após apresentar um quadro clínico de fortes dores abdominais e febre enquanto trabalhava a bordo de um navio mercante nas proximidades da costa de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação de salvamento ocorreu na manhã da última terça-feira (10), diante da suspeita médica de apendicite aguda, condição que exigia remoção rápida para atendimento hospitalar especializado em terra firme. De acordo com informações oficiais divulgadas pela Marinha, o pedido inicial de socorro foi recebido pelo serviço de busca e salvamento Salvamar ainda no fim da manhã da segunda-feira (9).