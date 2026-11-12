Jovem grego, de 19 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil após apresentar fortes dores abdominais e febreFoto: Divulgação/ Marinha do Brasi

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Renata Cristiane
Um tripulante de nacionalidade grega, de 19 anos, precisou ser resgatado em uma operação aérea realizada pela Marinha do Brasil após apresentar um quadro clínico de fortes dores abdominais e febre enquanto trabalhava a bordo de um navio mercante nas proximidades da costa de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação de salvamento ocorreu na manhã da última terça-feira (10), diante da suspeita médica de apendicite aguda, condição que exigia remoção rápida para atendimento hospitalar especializado em terra firme. De acordo com informações oficiais divulgadas pela Marinha, o pedido inicial de socorro foi recebido pelo serviço de busca e salvamento Salvamar ainda no fim da manhã da segunda-feira (9).
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No momento em que o chamado de emergência foi emitido, o navio mercante Apolytares navegava em alto-mar a uma distância de aproximadamente 350 milhas náuticas da costa brasileira, fora do raio imediato de autonomia para retorno direto da aeronave. Diante desse cenário logístico e técnico, a operação de resgate foi estrategicamente programada pelas equipes navais para acontecer nas primeiras horas da manhã seguinte, momento em que a embarcação já teria avançado em sua rota e estaria posicionada mais próxima do litoral e dentro do alcance seguro do helicóptero de salvamento.

Manobra aérea de içamento e atendimento médico a bordo
Para cumprir a missão de evacuação aeromédica, um helicóptero modelo UH-15, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, decolou da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia exatamente às 4h40 da manhã de terça-feira. A aeronave chegou à posição do navio mercante por volta das 5h, quando a embarcação já se encontrava a cerca de 25 milhas náuticas da costa fluminense. Durante a abordagem, os militares especialistas em salvamento desceram até o convés do navio, imobilizaram o jovem paciente em uma maca de transporte e realizaram o procedimento técnico de içamento até o interior do helicóptero, em uma manobra de retirada que durou aproximadamente 15 minutos.

A aeronave envolvida na operação transportava uma equipe composta por 11 militares, incluindo dois médicos e uma enfermeira preparados para suporte avançado de vida. Durante todo o trajeto de voo até a capital fluminense, os profissionais de saúde acompanharam continuamente os sinais vitais do tripulante e administraram medicamentos específicos para aliviar as fortes dores abdominais. Conforme relatado pelo médico de aviação, Capitão de Corveta Ian, o jovem grego manteve-se lúcido, orientado e com quadro clínico estável durante todo o deslocamento aéreo.

Pouso no Rio de Janeiro e encaminhamento hospitalar
O helicóptero da Marinha pousou no Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, pontualmente às 6h da manhã. Logo após o desembarque na pista, o tripulante foi transferido para uma ambulância de suporte médico que aguardava no local e encaminhado diretamente ao Hospital Casa Laranjeiras, na Zona Sul carioca, onde deu entrada para a realização de exames complementares e atendimento hospitalar definitivo. A identidade e o nome completo do tripulante não foram divulgados pela Marinha do Brasil em respeito aos protocolos de privacidade médica.

Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Marinha do Brasil e com a direção do Hospital Casa Laranjeiras para obter atualizações sobre o estado de saúde pós-internação do jovem tripulante, e aguarda retorno oficial das instituições; o espaço segue aberto para manifestações.