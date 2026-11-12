Jovem grego, de 19 anos, precisou ser resgatado pela Marinha do Brasil após apresentar fortes dores abdominais e febreFoto: Divulgação/ Marinha do Brasi
Manobra aérea de içamento e atendimento médico a bordo
Para cumprir a missão de evacuação aeromédica, um helicóptero modelo UH-15, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, decolou da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia exatamente às 4h40 da manhã de terça-feira. A aeronave chegou à posição do navio mercante por volta das 5h, quando a embarcação já se encontrava a cerca de 25 milhas náuticas da costa fluminense. Durante a abordagem, os militares especialistas em salvamento desceram até o convés do navio, imobilizaram o jovem paciente em uma maca de transporte e realizaram o procedimento técnico de içamento até o interior do helicóptero, em uma manobra de retirada que durou aproximadamente 15 minutos.
A aeronave envolvida na operação transportava uma equipe composta por 11 militares, incluindo dois médicos e uma enfermeira preparados para suporte avançado de vida. Durante todo o trajeto de voo até a capital fluminense, os profissionais de saúde acompanharam continuamente os sinais vitais do tripulante e administraram medicamentos específicos para aliviar as fortes dores abdominais. Conforme relatado pelo médico de aviação, Capitão de Corveta Ian, o jovem grego manteve-se lúcido, orientado e com quadro clínico estável durante todo o deslocamento aéreo.
Pouso no Rio de Janeiro e encaminhamento hospitalar
O helicóptero da Marinha pousou no Aeroporto Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, pontualmente às 6h da manhã. Logo após o desembarque na pista, o tripulante foi transferido para uma ambulância de suporte médico que aguardava no local e encaminhado diretamente ao Hospital Casa Laranjeiras, na Zona Sul carioca, onde deu entrada para a realização de exames complementares e atendimento hospitalar definitivo. A identidade e o nome completo do tripulante não foram divulgados pela Marinha do Brasil em respeito aos protocolos de privacidade médica.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Marinha do Brasil e com a direção do Hospital Casa Laranjeiras para obter atualizações sobre o estado de saúde pós-internação do jovem tripulante, e aguarda retorno oficial das instituições; o espaço segue aberto para manifestações.
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