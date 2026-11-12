3,7 mil buchas de maconha e 440 pinos de cocaínaFoto: Reprodução/PM
Ao chegarem ao endereço apontado na denúncia, os policiais abordaram o suspeito e o questionaram a respeito das informações recebidas. De acordo com o relato oficial registrado na ocorrência, o homem admitiu prontamente aos agentes que realizava o armazenamento dos entorpecentes para a organização criminosa que atua na região. Durante a abordagem, ele teria afirmado ainda aos militares que recebia a quantia de R$ 700 por cada carga de drogas mantida sob sua guarda e revelou que todo o carregamento pertenceria a um homem identificado pelo apelido de “Super Fino”.
Contabilização da carga e prejuízo estimado ao tráfico
Após confessar a atividade ilícita, o próprio suspeito indicou aos policiais o local exato onde os entorpecentes estavam escondidos dentro da residência. Durante as buscas minuciosas realizadas no imóvel, as equipes apreenderam um total de 3.758 buchas de maconha, já embaladas e divididas em porções destinadas à venda direta pelos valores de R$ 10 e R$ 50, além de 440 pinos de cocaína prontos para distribuição. Somado, todo o material recolhido totalizou aproximadamente 26,4 quilos de maconha e quase um quilo de cocaína.
Segundo os cálculos e estimativas divulgados pela Polícia Militar, a apreensão desta quarta-feira representa um prejuízo financeiro direto avaliado em cerca de R$ 45,9 mil para o tráfico de drogas que opera no bairro Porto do Carro. A retirada desse volume expressivo de substâncias entorpecentes integra as ações contínuas de combate à criminalidade e asfixia financeira de grupos criminosos na Região dos Lagos.
Prisão e antecedentes criminais do suspeito
O homem detido, identificado no meio policial pelo apelido de “Parrudo”, foi conduzido juntamente com todo o material apreendido para a delegacia de polícia da área, onde a ocorrência foi formalizada e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Conforme o levantamento de antecedentes realizado pelas forças de segurança, o suspeito já possuía uma anotação criminal anterior registrada pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa técnica do suspeito detido para obter um posicionamento oficial sobre as acusações e a prisão em flagrante, mas não conseguiu localizá-la até o fechamento desta edição. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para verificar se há investigações em andamento visando localizar o homem apontado como proprietário da carga, e aguarda retorno oficial; o espaço segue aberto para manifestações.
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