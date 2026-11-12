3,7 mil buchas de maconha e 440 pinos de cocaínaFoto: Reprodução/PM

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Renata Cristiane
Mais de 27 quilos de entorpecentes foram retirados de circulação na tarde desta quarta-feira (11), durante uma operação da Polícia Militar no bairro Porto do Carro, no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Na ação policial, um homem de 33 anos foi preso em flagrante após os agentes localizarem, no interior de uma residência, milhares de porções de maconha e cocaína que, segundo o registro da ocorrência, ficavam armazenadas no imóvel para abastecer o comércio ilegal de drogas na localidade. A operação teve início após as equipes receberem uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria utilizando uma casa situada na Rua Oscar Candido Cardoso como depósito para guardar grande quantidade de material ilícito.
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Ao chegarem ao endereço apontado na denúncia, os policiais abordaram o suspeito e o questionaram a respeito das informações recebidas. De acordo com o relato oficial registrado na ocorrência, o homem admitiu prontamente aos agentes que realizava o armazenamento dos entorpecentes para a organização criminosa que atua na região. Durante a abordagem, ele teria afirmado ainda aos militares que recebia a quantia de R$ 700 por cada carga de drogas mantida sob sua guarda e revelou que todo o carregamento pertenceria a um homem identificado pelo apelido de “Super Fino”.

Contabilização da carga e prejuízo estimado ao tráfico
Após confessar a atividade ilícita, o próprio suspeito indicou aos policiais o local exato onde os entorpecentes estavam escondidos dentro da residência. Durante as buscas minuciosas realizadas no imóvel, as equipes apreenderam um total de 3.758 buchas de maconha, já embaladas e divididas em porções destinadas à venda direta pelos valores de R$ 10 e R$ 50, além de 440 pinos de cocaína prontos para distribuição. Somado, todo o material recolhido totalizou aproximadamente 26,4 quilos de maconha e quase um quilo de cocaína.

Segundo os cálculos e estimativas divulgados pela Polícia Militar, a apreensão desta quarta-feira representa um prejuízo financeiro direto avaliado em cerca de R$ 45,9 mil para o tráfico de drogas que opera no bairro Porto do Carro. A retirada desse volume expressivo de substâncias entorpecentes integra as ações contínuas de combate à criminalidade e asfixia financeira de grupos criminosos na Região dos Lagos.

Prisão e antecedentes criminais do suspeito
O homem detido, identificado no meio policial pelo apelido de “Parrudo”, foi conduzido juntamente com todo o material apreendido para a delegacia de polícia da área, onde a ocorrência foi formalizada e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. Conforme o levantamento de antecedentes realizado pelas forças de segurança, o suspeito já possuía uma anotação criminal anterior registrada pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a defesa técnica do suspeito detido para obter um posicionamento oficial sobre as acusações e a prisão em flagrante, mas não conseguiu localizá-la até o fechamento desta edição. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para verificar se há investigações em andamento visando localizar o homem apontado como proprietário da carga, e aguarda retorno oficial; o espaço segue aberto para manifestações.