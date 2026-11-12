Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem invadiu a residência - Foto: Reprodução Inter TV

Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem invadiu a residênciaFoto: Reprodução Inter TV

Publicado 12/11/2026 19:03

Uma cachorra acabou impedindo uma possível invasão e tentativa de furto a uma residência em plena luz do dia, no bairro Vila Blanche, no município de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Imagens capturadas pelo sistema de câmeras de segurança do imóvel registraram toda a movimentação de um homem desconhecido que pulou o muro da propriedade e circulou livremente pelo quintal, aparentemente tentando verificar se havia algum morador dentro da casa antes de agir. O episódio ocorreu ao longo desta semana, em uma residência localizada na Rua Sul, e gerou grande repercussão entre os residentes da localidade pela audácia da ação em horário comercial.