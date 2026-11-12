Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem invadiu a residênciaFoto: Reprodução Inter TV

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Renata Cristiane
Uma cachorra acabou impedindo uma possível invasão e tentativa de furto a uma residência em plena luz do dia, no bairro Vila Blanche, no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Imagens capturadas pelo sistema de câmeras de segurança do imóvel registraram toda a movimentação de um homem desconhecido que pulou o muro da propriedade e circulou livremente pelo quintal, aparentemente tentando verificar se havia algum morador dentro da casa antes de agir. O episódio ocorreu ao longo desta semana, em uma residência localizada na Rua Sul, e gerou grande repercussão entre os residentes da localidade pela audácia da ação em horário comercial.
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Nas gravações do circuito interno de monitoramento, o suspeito aparece inicialmente posicionado em cima do muro, observando atentamente o interior da propriedade para avaliar possíveis obstáculos. Logo em seguida, ele salta para dentro do terreno e caminha pelo quintal, demonstrando aparente tranquilidade enquanto inspeciona as áreas externas do imóvel. O cenário de calmaria do invasor, no entanto, mudou bruscamente no momento em que a cachorra da família percebeu a presença estranha no pátio e avançou imediatamente na direção dele. Surpreendido pela reação rápida e ostensiva do animal de estimação, o homem desistiu instantaneamente da investida criminosa e empreendeu fuga, pulando o muro pelo outro lado da residência em direção à via pública.

Alerta à vizinhança e nitidez das imagens
De acordo com o relato do proprietário do imóvel, graças à intervenção decisiva da cachorra, nenhum objeto de valor ou pertence da família chegou a ser subtraído pelo invasor. Apesar de não haver prejuízo material contabilizado, a situação deixou os familiares bastante assustados e em estado de alerta, principalmente pelo fato de a invasão ter acontecido em pleno período diurno, horário em que o movimento nas ruas costuma ser maior. Outro detalhe técnico que chamou bastante a atenção dos moradores foi a alta nitidez das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, que mostram claramente as características físicas e o rosto do homem.

Diante da vulnerabilidade exposta e com o objetivo de prevenir novos episódios semelhantes na região, o morador decidiu compartilhar o vídeo com outros residentes e grupos comunitários do bairro Vila Blanche. A iniciativa busca servir como um alerta direto para toda a vizinhança e auxiliar na rápida identificação do suspeito por parte da comunidade e das autoridades, caso ele volte a circular pelas imediações do bairro.

Posicionamento e o outro lado
Até o fechamento desta edição, não há informações oficiais sobre a identificação, localização ou prisão do homem filmado pulando o muro da residência. A reportagem não conseguiu localizar o suspeito ou eventual representante legal para ouvir sua versão sobre os fatos registrados nas imagens. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para verificar se há reforço no patrulhamento na Vila Blanche e se o caso foi registrado na delegacia da área, e aguarda posicionamento oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.