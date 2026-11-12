Câmera de segurança flagrou o momento em que o homem invadiu a residênciaFoto: Reprodução Inter TV
Nas gravações do circuito interno de monitoramento, o suspeito aparece inicialmente posicionado em cima do muro, observando atentamente o interior da propriedade para avaliar possíveis obstáculos. Logo em seguida, ele salta para dentro do terreno e caminha pelo quintal, demonstrando aparente tranquilidade enquanto inspeciona as áreas externas do imóvel. O cenário de calmaria do invasor, no entanto, mudou bruscamente no momento em que a cachorra da família percebeu a presença estranha no pátio e avançou imediatamente na direção dele. Surpreendido pela reação rápida e ostensiva do animal de estimação, o homem desistiu instantaneamente da investida criminosa e empreendeu fuga, pulando o muro pelo outro lado da residência em direção à via pública.
Alerta à vizinhança e nitidez das imagens
De acordo com o relato do proprietário do imóvel, graças à intervenção decisiva da cachorra, nenhum objeto de valor ou pertence da família chegou a ser subtraído pelo invasor. Apesar de não haver prejuízo material contabilizado, a situação deixou os familiares bastante assustados e em estado de alerta, principalmente pelo fato de a invasão ter acontecido em pleno período diurno, horário em que o movimento nas ruas costuma ser maior. Outro detalhe técnico que chamou bastante a atenção dos moradores foi a alta nitidez das imagens gravadas pelas câmeras de segurança, que mostram claramente as características físicas e o rosto do homem.
Diante da vulnerabilidade exposta e com o objetivo de prevenir novos episódios semelhantes na região, o morador decidiu compartilhar o vídeo com outros residentes e grupos comunitários do bairro Vila Blanche. A iniciativa busca servir como um alerta direto para toda a vizinhança e auxiliar na rápida identificação do suspeito por parte da comunidade e das autoridades, caso ele volte a circular pelas imediações do bairro.
Posicionamento e o outro lado
Até o fechamento desta edição, não há informações oficiais sobre a identificação, localização ou prisão do homem filmado pulando o muro da residência. A reportagem não conseguiu localizar o suspeito ou eventual representante legal para ouvir sua versão sobre os fatos registrados nas imagens. A reportagem também entrou em contato com a Polícia Militar e a Polícia Civil para verificar se há reforço no patrulhamento na Vila Blanche e se o caso foi registrado na delegacia da área, e aguarda posicionamento oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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