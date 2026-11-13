Mumuzinho será a apresentação principal da noite - Foto: Reprodução Internet

Mumuzinho será a apresentação principal da noiteFoto: Reprodução Internet

Publicado 13/11/2026 15:05

A celebração dos 411 anos de fundação de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, movimenta a orla da Praia do Forte nesta sexta-feira (13). O evento conta com uma programação musical gratuita que tem como atração principal o cantor Mumuzinho.