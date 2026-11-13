Mumuzinho será a apresentação principal da noiteFoto: Reprodução Internet
Os festejos oficiais ocorrem na Praça do Guta, localizada em frente ao principal cartão-postal do município, com apresentações abertas ao público a partir das 20h. Segundo a organização, a expectativa é reunir grande número de moradores e visitantes em uma das áreas de maior circulação da cidade.
O clima na faixa litorânea acompanha a movimentação festiva com termômetros registrando temperatura máxima de 26°C e mínima de 23°C. A previsão indica ainda ventos moderados vindos do sudeste a cerca de 19 km/h e alternância de períodos com céu nublado ao longo do dia.
Programação musical e estrutura na orla
A grade de espetáculos definida para a noite de aniversário tem início pontualmente às 20h, quando o cantor Felipe Secco sobe ao palco para realizar o show de abertura. Na sequência da programação, às 22h, será a vez de Mumuzinho assumir o comando da festa.
Conforme divulgado pela organização do evento, a escolha estratégica da Praça do Guta situa as comemorações em uma área ampla junto à Praia do Forte. O espaço favorece o acesso democrático da população que deseja acompanhar os shows e celebrar a história do município.
Repertório de sucessos e trajetória artística
Natural da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Mumuzinho conquistou projeção nacional a partir de 2011, ano em que lançou o álbum “Transpirando Amor” e apresentou o sucesso “Curto Circuito”. Desde então, o artista consolidou sua carreira no samba e no pagode com diversos projetos audiovisuais.
Para o espetáculo em Cabo Frio, o cantor deve apresentar uma seleção de faixas conhecidas pelos fãs. Entre os sucessos previstos no repertório estão “Sem Vestígios”, “Tomara”, “Playlist”, “Não Quero Despedida”, “Fala”, “Fulminante” e “Fechadão com o Amor”.
Antes de alcançar reconhecimento nacional na música, Mumuzinho também atuou em produções relevantes do cinema e da televisão brasileira. Entre os trabalhos realizados no início de sua trajetória estão os filmes “Cidade de Deus”, “Tropa de Elite” e “Xuxa Popstar”, além da série “Cidade dos Homens”.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio e com os organizadores do evento para obter detalhes sobre o esquema de trânsito e segurança planejado para os arredores da Praça do Guta durante os shows desta sexta-feira, e aguarda retorno oficial; o espaço segue aberto para manifestações.
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