Deputada estadual eleita, Dra. Gabriela (PL) e prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL)Foto: Reprodução Ascom
Logo ao nascer do sol, o cortejo percorreu diversas ruas da região central e marcou oficialmente a abertura da programação cívica e cultural da data. A atividade matinal reuniu moradores que acompanharam o trajeto e recebeu o acompanhamento musical da Sociedade Musical Lira Independente, uma das bandas tradicionais mais antigas e representativas da história cultural cabista.
Trajetória política e percurso até a orla
Advogado e natural de Cabo Frio, o prefeito Dr. Serginho ocupou anteriormente os cargos de deputado estadual pelo Rio de Janeiro e de secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação antes de assumir o comando do Poder Executivo municipal. Durante o percurso desta sexta-feira, ao lado de sua irmã, a deputada eleita Dra. Gabriela, o chefe do Executivo seguiu a pé acompanhando a banda até a chegada à orla da cidade.
Ao longo de todo o caminhar pelas vias centrais, as duas lideranças políticas cumprimentaram os moradores, comerciantes e visitantes que se reuniram nas calçadas para prestigiar a passagem da alvorada. O ato simbólico reforça a tradição histórica das festividades de emancipação e fundação do município da Região dos Lagos.
Agenda de compromissos oficiais
Após o encerramento do cortejo matinal, as autoridades municipais e estaduais dão sequência a uma extensa agenda de compromissos institucionais ao longo de toda esta sexta-feira (13). De acordo com a programação divulgada para o feriado municipal, o roteiro inclui atos administrativos, entregas de obras e serviços à população, além de eventos culturais gratuitos distribuídos pela cidade.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio para obter o cronograma detalhado com os horários e locais exatos das entregas previstas na agenda oficial desta sexta-feira, e aguarda retorno; o espaço segue aberto para manifestações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.