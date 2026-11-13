Deputada estadual eleita, Dra. Gabriela (PL) e prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL)Foto: Reprodução Ascom

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Renata Cristiane
As comemorações pelos 411 anos de fundação de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, tiveram início logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (13). O prefeito do município, Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho, conhecido como Dr. Serginho (PL), e a deputada estadual eleita, a médica Gabriela Maria Gonçalves Azevedo, a Dra. Gabriela (PL), participaram juntos da tradicional alvorada festiva em homenagem ao aniversário da cidade.
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Logo ao nascer do sol, o cortejo percorreu diversas ruas da região central e marcou oficialmente a abertura da programação cívica e cultural da data. A atividade matinal reuniu moradores que acompanharam o trajeto e recebeu o acompanhamento musical da Sociedade Musical Lira Independente, uma das bandas tradicionais mais antigas e representativas da história cultural cabista.

Trajetória política e percurso até a orla
Advogado e natural de Cabo Frio, o prefeito Dr. Serginho ocupou anteriormente os cargos de deputado estadual pelo Rio de Janeiro e de secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação antes de assumir o comando do Poder Executivo municipal. Durante o percurso desta sexta-feira, ao lado de sua irmã, a deputada eleita Dra. Gabriela, o chefe do Executivo seguiu a pé acompanhando a banda até a chegada à orla da cidade.

Ao longo de todo o caminhar pelas vias centrais, as duas lideranças políticas cumprimentaram os moradores, comerciantes e visitantes que se reuniram nas calçadas para prestigiar a passagem da alvorada. O ato simbólico reforça a tradição histórica das festividades de emancipação e fundação do município da Região dos Lagos.

Agenda de compromissos oficiais
Após o encerramento do cortejo matinal, as autoridades municipais e estaduais dão sequência a uma extensa agenda de compromissos institucionais ao longo de toda esta sexta-feira (13). De acordo com a programação divulgada para o feriado municipal, o roteiro inclui atos administrativos, entregas de obras e serviços à população, além de eventos culturais gratuitos distribuídos pela cidade.

Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio para obter o cronograma detalhado com os horários e locais exatos das entregas previstas na agenda oficial desta sexta-feira, e aguarda retorno; o espaço segue aberto para manifestações.