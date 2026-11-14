Bicicleta de ciclista que foi atingido na rodovia Amaral Peixoto Foto: Reprodução/RC24h
O acidente mobilizou as equipes de emergência durante a noite. Segundo as informações iniciais, o homem estava de bicicleta quando foi atingido na rodovia. As circunstâncias do atropelamento, incluindo a dinâmica do acidente e o veículo envolvido, não foram detalhadas até o momento.
Após o chamado, militares do Corpo de Bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e encaminharam a vítima para a unidade de saúde de Tamoios. O homem apresentava quadro considerado gravíssimo no momento do socorro.
Vítima foi levada para a UPA de Tamoios
Após o atropelamento, o homem recebeu os primeiros atendimentos dos militares do Corpo de Bombeiros, que realizaram o socorro e providenciaram o transporte até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. O estado de saúde da vítima era considerado gravíssimo no momento do encaminhamento.
A identidade do ciclista não havia sido divulgada até a publicação desta reportagem. Também não foram informadas as circunstâncias exatas do acidente, como a identificação do veículo envolvido, a direção em que a vítima seguia ou se o motorista permaneceu no local após a ocorrência.
O trecho da Rodovia Amaral Peixoto onde aconteceu o atropelamento fica em Unamar, uma das localidades do distrito de Tamoios. A via é utilizada diariamente por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que circulam entre diferentes bairros da região.
Acidentes envolvendo ciclistas em rodovias chamam atenção para os cuidados necessários no compartilhamento das vias. A atenção dos condutores, o respeito às distâncias de segurança e a sinalização adequada são medidas importantes para reduzir os riscos durante o deslocamento.
No caso registrado em Cabo Frio, ainda não há informações suficientes para determinar como o atropelamento aconteceu ou quais fatores contribuíram para o acidente. Essas circunstâncias dependem de eventuais levantamentos das autoridades responsáveis.
Unidade de saúde foi procurada
A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da unidade de saúde para obter informações atualizadas sobre o estado clínico do homem e saber se ele permanecia internado na UPA de Tamoios.
Entretanto, até o fechamento desta matéria, não houve retorno da unidade. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização das informações assim que houver posicionamento oficial.
O Jornal O DIA acompanha o caso e busca novas informações sobre o estado de saúde da vítima e as circunstâncias do atropelamento. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a ocorrência.
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