Capivara nadando no Canal do Itajuru, em Cabo Frio Foto: Reprodução Redes Sociais
Tranquila e aparentemente sem se importar com os olhares curiosos, a visitante aproveitou o passeio aquático enquanto pessoas acompanhavam a cena. Em vez de ficar escondida entre a vegetação, a capivara apareceu nas águas do canal e protagonizou um momento que despertou a curiosidade de quem passava pela região.
A presença do animal também chamou atenção por acontecer em um dos pontos conhecidos de Cabo Frio, frequentado por moradores, turistas e pessoas que aproveitam o fim de semana para passear pela cidade.
Capivara aproveita as águas do Canal do Itajuru
Conhecidas por frequentar ambientes próximos a rios, lagoas, áreas alagadas e canais, as capivaras são mamíferos semiaquáticos e costumam utilizar a água como parte importante de sua rotina. Esses ambientes oferecem condições para alimentação, deslocamento e proteção contra possíveis ameaças.
O Canal do Itajuru faz parte da paisagem de Cabo Frio e está inserido em uma região onde a presença da natureza divide espaço com áreas urbanizadas e pontos de circulação de pessoas. Por isso, encontros com animais silvestres podem acontecer em diferentes trechos do município.
A capivara é considerada o maior roedor do mundo e tem hábitos geralmente associados à proximidade com a água. É comum que esses animais sejam vistos nadando ou permanecendo nas margens de rios e lagoas, especialmente em locais que oferecem alimento e condições adequadas para sua sobrevivência. No flagrante deste sábado, o animal parecia aproveitar tranquilamente o ambiente, enquanto despertava a atenção de quem acompanhava a movimentação no canal.
Encontro com animais silvestres chama atenção
A presença de capivaras em áreas urbanas não é incomum em municípios que possuem lagoas, rios, canais e áreas de vegetação. Esses animais conseguem utilizar ambientes naturais próximos às cidades e, em algumas situações, acabam aparecendo em locais bastante movimentados.
Apesar da curiosidade que despertam, especialistas recomendam que a população mantenha distância dos animais silvestres. A orientação é evitar tentativas de aproximação, alimentação ou contato físico, respeitando o espaço e o comportamento de cada espécie.
Também é importante não tentar capturar ou assustar o animal, principalmente quando ele estiver acompanhado de outros indivíduos. A observação à distância permite apreciar esses encontros sem interferir na rotina da fauna.
Natureza também vira atração em Cabo Frio
O registro no Canal do Itajuru mostra como a natureza pode surpreender moradores e turistas mesmo em meio à rotina urbana. Enquanto muita gente aproveita o fim de semana para passear, a capivara encontrou seu próprio programa: um mergulho nas águas de Cabo Frio.
A cena também reforça a presença da fauna silvestre nos diferentes ambientes da Região dos Lagos, onde áreas naturais e espaços urbanos convivem diariamente. E, pelo visto, a visitante não estava com pressa para sair da água. O passeio aquático acabou rendendo um flagrante curioso e uma pausa diferente para quem teve a oportunidade de acompanhar a cena.
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