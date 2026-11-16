Itens apreendidos durante a ação - Polícia Militar

Itens apreendidos durante a açãoPolícia Militar

Publicado 16/11/2026 16:42





LEIA MAIS: Uma operação da Polícia Militar terminou com a apreensão de um revólver calibre .38 com numeração raspada, munições e diferentes tipos de drogas neste domingo (15), no bairro Monte Alegre, em Cabo Frio , na Região dos Lagos. A ação ocorreu em um imóvel na Avenida Central, após uma denúncia anônima sobre armazenamento de armas e entorpecentes. Segundo informações do 25º Batalhão de Polícia Militar, os agentes encontraram o material durante buscas na residência. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.LEIA MAIS: Cachorra impede invasão e tentativa de furto a casa em Cabo Frio.



Denúncia levou policiais até o imóvel

De acordo com o registro da ocorrência, a denúncia informava que um homem estaria guardando armas e drogas no endereço. O relato também apontava uma possível ligação do suspeito com o tráfico de entorpecentes e a existência de um mandado de prisão em aberto.



Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com uma mulher que estava na residência. Após ser informada sobre o teor da denúncia, ela autorizou a entrada da equipe policial.



Posteriormente, o companheiro da mulher apareceu no imóvel. Os agentes realizaram uma revista pessoal no homem, mas não encontraram drogas ou armas com ele. Apenas um aparelho celular foi localizado durante a abordagem.



Na sequência, os policiais iniciaram buscas no quarto da residência. Ao lado de um colchão que estava no chão, encontraram uma bolsa preta com diferentes tipos de entorpecentes.

Cocaína, maconha e skank estavam em bolsa

Segundo a relação de materiais apreendidos, foram encontrados 47 pinos de cocaína, com peso total de 178,6 gramas; nove invólucros de maconha, que somavam 72 gramas; e 14 unidades de skank, com peso informado de 117,6 gramas.



Durante a ocorrência, os agentes também questionaram o homem sobre a possível existência de armas no imóvel. Conforme o relato da Polícia Militar, ele informou que havia um armamento guardado em uma bolsa, sob algumas roupas, no mesmo quarto.



No local indicado, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com a numeração raspada. A arma estava acompanhada de 19 munições do mesmo calibre e um cartucho deflagrado.



Além dos entorpecentes e do armamento, um aparelho celular Samsung, de cor preta, também foi recolhido. O modelo do telefone não foi especificado no registro policial.

Material foi encaminhado à delegacia de Cabo Frio



Após a localização dos materiais, os envolvidos e tudo o que foi apreendido foram encaminhados à Unidade de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



O registro do 25º BPM classificou o caso como tráfico ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ocorrência foi atendida por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 25º BPM.

A reportagem não conseguiu localizar os envolvidos ou suas respectivas defesas para comentar a ocorrência. O espaço permanece aberto para manifestação.