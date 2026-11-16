Itens apreendidos durante a açãoPolícia Militar
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Denúncia levou policiais até o imóvel
Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com uma mulher que estava na residência. Após ser informada sobre o teor da denúncia, ela autorizou a entrada da equipe policial.
Posteriormente, o companheiro da mulher apareceu no imóvel. Os agentes realizaram uma revista pessoal no homem, mas não encontraram drogas ou armas com ele. Apenas um aparelho celular foi localizado durante a abordagem.
Na sequência, os policiais iniciaram buscas no quarto da residência. Ao lado de um colchão que estava no chão, encontraram uma bolsa preta com diferentes tipos de entorpecentes.
Durante a ocorrência, os agentes também questionaram o homem sobre a possível existência de armas no imóvel. Conforme o relato da Polícia Militar, ele informou que havia um armamento guardado em uma bolsa, sob algumas roupas, no mesmo quarto.
No local indicado, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com a numeração raspada. A arma estava acompanhada de 19 munições do mesmo calibre e um cartucho deflagrado.
Além dos entorpecentes e do armamento, um aparelho celular Samsung, de cor preta, também foi recolhido. O modelo do telefone não foi especificado no registro policial.
Após a localização dos materiais, os envolvidos e tudo o que foi apreendido foram encaminhados à Unidade de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
O registro do 25º BPM classificou o caso como tráfico ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A ocorrência foi atendida por equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado do 25º BPM.
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