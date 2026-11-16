Um dos animais resgatados na ação - Ascom

Um dos animais resgatados na açãoAscom

Publicado 16/11/2026 17:13

Três cães adultos foram resgatados neste domingo (15) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio , após uma denúncia de zoofilia e maus-tratos acompanhada de vídeos que registram atos sexuais praticados contra os animais. A ação foi realizada por meio de uma operação conjunta entre a Superintendência Municipal de Proteção Animal, a Guarda Ambiental e a Polícia Militar Ambiental, visando interromper a violência e garantir o acolhimento veterinário imediato das vítimas.

De acordo com as informações divulgadas pelas equipes envolvidas, o caso chegou ao conhecimento do poder público por meio de uma denúncia formalizada junto às gravações em vídeo. Com base nesse material, os agentes foram até o endereço indicado no Jardim Esperança para realizar a averiguação e retirar os animais do local. Durante o cumprimento da diligência, não houve registro de situação de flagrante, mas os elementos apresentados motivaram o encaminhamento imediato da ocorrência à polícia judiciária.

O tutor responsável pelos cães foi localizado no imóvel e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde prestou esclarecimentos sobre as imagens anexadas ao processo. Na unidade policial, foi registrado um boletim de ocorrência para dar início à investigação formal, apurar a autoria e a materialidade dos fatos e adotar as medidas legais cabíveis previstas na legislação de proteção à fauna e combate aos crimes contra animais.

Atuação integrada e acolhimento no Canil Municipal

A médica-veterinária e superintendente municipal de Proteção Animal, Fenela Assed, acompanhou os desdobramentos do caso e ressaltou a necessidade de cooperação entre os órgãos municipais e estaduais para dar celeridade ao atendimento de ocorrências dessa natureza. Segundo a gestora, o recebimento de provas auxilia as equipes na proteção efetiva das vítimas e na responsabilização dos envolvidos perante a Justiça.

“Foi uma ocorrência extremamente grave, e a atuação conjunta da nossa equipe com a Guarda Ambiental e os agentes da Polícia Ambiental foi fundamental para garantir o resgate e os encaminhamentos necessários. Nosso papel é acolher as denúncias, agir, proteger os animais e encaminhar os casos às autoridades competentes. Esperamos que os fatos sejam devidamente apurados e que a lei seja aplicada”, afirmou Fenela Assed.

Após o resgate, os três cães — sendo dois machos e uma fêmea — foram encaminhados para a sede do Canil Municipal de Cabo Frio, onde permanecerão sob a tutela do poder público. Conforme informou a superintendência, os animais passam bem e serão submetidos a uma bateria de exames e acompanhamento veterinário contínuo. Assim que passarem por todas as avaliações clínicas e procedimentos sanitários necessários, eles serão disponibilizados para o programa de adoção responsável do município.

Canais de denúncia e outro lado

A Prefeitura de Cabo Frio e as forças de segurança reforçam que a colaboração da população é essencial para identificar casos de violência, abandono ou abuso contra animais domésticos e silvestres. As denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio do telefone 153, canal direto da Guarda Civil Municipal e da Guarda Ambiental, ou pelo número 190, da Polícia Militar.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações atualizadas sobre o andamento do inquérito na 126ª DP e também tentou localizar o tutor conduzido à delegacia para ouvir sua versão sobre as acusações, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição. O espaço segue aberto para manifestação de todas as partes citadas.