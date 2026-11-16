Jacaré estava na altura do Portinho - Reprodução: Internet

Jacaré estava na altura do PortinhoReprodução: Internet

Publicado 16/11/2026 17:33

De acordo com os relatos compartilhados sobre os avistamentos, o jacaré foi observado tanto durante o período diurno quanto à noite, circulando nas proximidades da ponte, na altura do bairro Portinho. No dia anterior, sábado (14), uma capivara já havia surpreendido quem passava pelo local ao ser gravada em vídeo nadando tranquilamente próximo a embarcações ancoradas e às margens do canal, nas imediações da ponte nova.

Até o momento em que os registros passaram a circular, não havia confirmação oficial sobre a necessidade de captura do réptil ou o deslocamento de equipes de resgate para o ponto indicado no Portinho. A sequência de aparições em um intervalo de apenas 24 horas evidencia a proximidade entre os ecossistemas naturais da Lagoa de Araruama e a malha urbana de Cabo Frio, exigindo atenção redobrada de quem frequenta a orla do canal ou pratica esportes aquáticos na região.

Histórico recente de ocorrências na cidade

A presença de jacarés no Canal do Itajuru e em pontos turísticos do município não é um fenômeno isolado e já foi documentada em outras datas recentes. No dia 24 de outubro, um exemplar da espécie foi filmado nadando pelo canal e, posteriormente, descansando sobre uma rampa localizada às margens da água, sem apresentar comportamento agressivo diante da observação de populares.

Poucas semanas antes, no dia 8 de outubro, agentes da Guarda Marítima e Ambiental realizaram uma operação bem-sucedida para resgatar um jacaré-de-papo-amarelo de aproximadamente 1,5 metro de comprimento na Ilha do Japonês, um dos principais cartões-postais da cidade. Na ocasião, o animal foi recolhido com segurança pelas equipes especializadas para evitar riscos tanto para os banhistas quanto para a própria integridade física do réptil.

Orientação dos órgãos ambientais

Diante da recorrência desses encontros em áreas públicas, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio reforça protocolos de segurança para evitar acidentes e garantir a preservação das espécies nativas. Segundo a corporação, ao avistar qualquer animal silvestre fora de seu habitat reservado, o cidadão deve manter uma distância segura e jamais tentar alimentar, tocar, encurralar ou capturar o animal por conta própria.

O procedimento correto consiste em acionar imediatamente as equipes especializadas pelo telefone 153, canal de atendimento direto da Guarda Marítima e Ambiental, que conta com profissionais treinados para avaliar a situação e realizar o manejo adequado. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para verificar se houve algum chamado formal registrado pela central ambiental neste domingo e aguarda posicionamento oficial.