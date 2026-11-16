Iano Assis - Reprodução: Internet

Iano AssisReprodução: Internet

Publicado 16/11/2026 17:54 | Atualizado 16/11/2026 19:26

O motorista Iano Assis de Faria, envolvido no atropelamento que provocou a morte do menino Isaac de Jesus dos Reis Chermout, de 8 anos, em Cabo Frio , já havia sido condenado pela Justiça por atingir um ciclista em outro acidente de trânsito no município. A ocorrência anterior foi registrada em 20 de fevereiro de 2018 e resultou na obrigação de pagar R$ 9,5 mil em indenizações por danos materiais e morais ao trabalhador ferido na ocasião.

A condenação cível foi proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio em 12 de dezembro de 2023, em ação movida por João Lucas de Souza Santos. Conforme os autos do processo, o veículo conduzido por Iano trafegava na contramão quando atingiu o ciclista. Em decorrência do impacto, a vítima sofreu lesões físicas que a impossibilitaram de exercer suas atividades profissionais pelo período de 90 dias, segundo atestou a perícia médica anexada à ação judicial.

Na sentença, a magistrada responsável pelo caso fixou o pagamento de R$ 4,5 mil a título de danos materiais, valor calculado para compensar o tempo em que o autor permaneceu afastado do trabalho, além de outros R$ 5 mil por danos morais. A decisão judicial também determinou que o réu arcasse com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios. Ao fundamentar a condenação, a juíza apontou que houve violação à dignidade e à integridade psicofísica da vítima, estabelecendo os valores com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Relembre o acidente que vitimou a criança

O histórico judicial do condutor voltou ao centro das atenções após a colisão ocorrida na última terça-feira (10), em frente ao Instituto Educacional Siqueira, localizado no bairro Jardim Caiçara. De acordo com os registros da ocorrência, Isaac havia acabado de sair da unidade de ensino e estava em uma bicicleta elétrica acompanhado do pai, Anderson, quando ambos foram atingidos pelo automóvel dirigido por Iano. Uma mulher que passava pelo trecho no momento da batida também foi atropelada.

Equipes de socorro chegaram a atender o menino de 8 anos, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. O episódio gerou forte mobilização entre familiares, moradores da região e integrantes da comunidade escolar, que passaram a cobrar rigor na apuração das responsabilidades pelo acidente em área escolar.

Investigação e outro lado

Logo após o atropelamento no Jardim Caiçara, Iano Assis foi conduzido por agentes de segurança à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na unidade policial, ele foi submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. Após o arbitramento e o pagamento de fiança, o motorista foi colocado em liberdade para responder ao procedimento.

Em relação ao acidente recente, o motorista divulgou anteriormente uma nota de esclarecimento assinada por sua defesa, na qual lamentou o falecimento de Isaac, pediu desculpas aos familiares e afirmou que uma falha mecânica no automóvel, associada a um mal súbito, teria contribuído para a perda de controle da direção. A reportagem tentou contato novamente com a defesa de Iano Assis para comentar a condenação judicial referente ao processo de 2018, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria; o espaço segue aberto. A Polícia Civil informou que o inquérito sobre a morte da criança segue em andamento na 126ª DP.