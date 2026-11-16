Momento do atropelamento e bicicleta envolvidaReprodução: Internet
De acordo com os relatos de testemunhas e informações apuradas sobre a ocorrência, o veículo envolvido na colisão seria um Volkswagen Voyage de cor cinza. Após atingir o ciclista, o condutor não parou para prestar socorro e fugiu em alta velocidade pela rodovia. Pessoas que presenciaram o atropelamento chegaram a seguir o automóvel na tentativa de identificar o responsável, mas o motorista conseguiu escapar.
A dinâmica do acidente foi registrada por equipamentos de monitoramento instalados nas imediações do trecho onde houve o impacto. Nas gravações, é possível observar o instante em que Amilton sai da área da calçada conduzindo a bicicleta e acaba atingido pelo carro que trafegava pela via.
Resgate municipal e transferência hospitalar
Logo após a batida, equipes de resgate do município vinculadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios foram acionadas e realizaram os primeiros atendimentos pré-hospitalares no local da ocorrência. A vítima recebeu imobilização e suporte emergencial antes de ser levada às pressas para a própria UPA de Tamoios.
Segundo informações médicas repassadas após a avaliação inicial, Amilton sofreu fraturas no braço e na perna, além de um traumatismo craniano. Diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de suporte de alta complexidade, a equipe de saúde providenciou a transferência do paciente para o Hospital Estadual Roberto Chabo, unidade de referência em trauma localizada em Araruama, onde ele permanece sob cuidados intensivos na UTI.
Mobilização em Aquarius e investigação policial
Morador conhecido na localidade de Aquarius, também no segundo distrito cabo-friense, Amilton Barbosa Parente tem mobilizado familiares, amigos e vizinhos, que acompanham com apreensão as atualizações do boletim médico e organizam correntes de apoio pela sua recuperação. A demora ou dificuldade na chegada de equipes estaduais de salvamento em trechos distantes do centro urbano também voltou a ser ponto de debate entre moradores da região após o episódio.
O caso deverá ser apurado pela Polícia Civil, que poderá utilizar as imagens das câmeras de segurança do entorno da Rodovia Amaral Peixoto para tentar identificar a placa do Voyage cinza e localizar o motorista envolvido na fuga. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para verificar o andamento do registro de ocorrência na delegacia da área e também buscou informações atualizadas junto à Secretaria Estadual de Saúde sobre o estado clínico do paciente, aguardando posicionamento oficial; o espaço segue aberto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.