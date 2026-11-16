Crime foi registrado por câmeras de segurançaReprodução: Internet
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A reportagem esteve na Brigadeira da Vovó na manhã desta segunda-feira (16) e conversou com a gerente do estabelecimento, Nélia Alvarenga. Ela contou que soube do furto depois que uma funcionária, identificada como Miriam, chegou ao local para buscar um bolo que seria entregue a um cliente. Ao verificar a área externa, a funcionária encontrou os fios cortados e enviou fotografias à gerente.
Assim que recebeu as imagens, Nélia foi até a confeitaria para verificar o que havia acontecido. No imóvel, encontrou telhas quebradas e constatou que os materiais dos aparelhos de ar-condicionado tinham sido retirados. A ação deixou parte dos equipamentos sem condições de funcionamento e também provocou danos no telhado.
O prejuízo afetou diretamente a estrutura de funcionamento do comércio. Conforme o relato de Nélia, apenas um aparelho de ar-condicionado continuava funcionando depois da ação. Os demais ficaram sem condições de uso, o que representa mais um problema para a rotina do estabelecimento.
Além da retirada dos materiais, as telhas quebradas e os danos na estrutura do telhado também precisarão ser avaliados. A gerente afirmou que a loja pretende acionar o seguro para tentar recuperar parte das perdas provocadas pelo furto.
A ocorrência foi percebida por volta das 11h20 de domingo (15), quando a funcionária chegou ao local. Ainda não há, nas informações apresentadas à reportagem, confirmação sobre o horário em que os criminosos entraram no imóvel ou sobre a quantidade de pessoas envolvidas.
A gerente relatou que materiais relacionados à instalação do ar-condicionado também foram retirados do consultório. As informações indicam que os dois imóveis tiveram prejuízos envolvendo equipamentos e estruturas instaladas nos telhados.
A repetição de furtos em estabelecimentos comerciais da mesma região preocupa os responsáveis pelos locais, principalmente pelos danos materiais e pela necessidade de interromper ou adaptar o funcionamento dos equipamentos. No entanto, ainda não há confirmação de que os dois episódios tenham sido praticados pelas mesmas pessoas ou façam parte de uma única ação criminosa.
Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre suspeitos, identificação de veículos ou imagens que permitam esclarecer a dinâmica dos furtos. A apuração deverá verificar como os responsáveis acessaram os telhados, quais materiais foram levados e se existe relação entre os casos registrados nos dois comércios.
A reportagem busca informações junto à Polícia Civil sobre os registros, as providências adotadas e a investigação dos furtos. O espaço permanece aberto para manifestação da corporação e atualização das informações.
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