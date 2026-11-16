Crime foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução: Internet

Crime foi registrado por câmeras de segurançaReprodução: Internet

Publicado 16/11/2026 19:25





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A reportagem esteve na Brigadeira da Vovó na manhã desta segunda-feira (16) e conversou com a gerente do estabelecimento, Nélia Alvarenga. Ela contou que soube do furto depois que uma funcionária, identificada como Miriam, chegou ao local para buscar um bolo que seria entregue a um cliente. Ao verificar a área externa, a funcionária encontrou os fios cortados e enviou fotografias à gerente.



Assim que recebeu as imagens, Nélia foi até a confeitaria para verificar o que havia acontecido. No imóvel, encontrou telhas quebradas e constatou que os materiais dos aparelhos de ar-condicionado tinham sido retirados. A ação deixou parte dos equipamentos sem condições de funcionamento e também provocou danos no telhado. Dois estabelecimentos comerciais foram alvos de furtos de fios e tubulações de ar-condicionado no Centro de Cabo Frio . As ocorrências atingiram a confeitaria Brigadeira da Vovó e um consultório odontológico. Segundo relatos das vítimas, os criminosos acessaram os telhados dos imóveis, retiraram materiais dos equipamentos e provocaram danos às estruturas. Um dos casos foi percebido na manhã de domingo (15), por volta das 11h20.LEIA MAIS: Pais denunciam furto de tubulação de ar-condicionado em escola de Cabo Frio. A reportagem esteve na Brigadeira da Vovó na manhã desta segunda-feira (16) e conversou com a gerente do estabelecimento, Nélia Alvarenga. Ela contou que soube do furto depois que uma funcionária, identificada como Miriam, chegou ao local para buscar um bolo que seria entregue a um cliente. Ao verificar a área externa, a funcionária encontrou os fios cortados e enviou fotografias à gerente.Assim que recebeu as imagens, Nélia foi até a confeitaria para verificar o que havia acontecido. No imóvel, encontrou telhas quebradas e constatou que os materiais dos aparelhos de ar-condicionado tinham sido retirados. A ação deixou parte dos equipamentos sem condições de funcionamento e também provocou danos no telhado.

Furto deixou aparelhos sem funcionamento

De acordo com a gerente, os criminosos levaram fios e tubulações dos aparelhos instalados na confeitaria. Entre os materiais furtados estavam componentes de um equipamento novo, colocado no estabelecimento depois da transferência de outra loja.



O prejuízo afetou diretamente a estrutura de funcionamento do comércio. Conforme o relato de Nélia, apenas um aparelho de ar-condicionado continuava funcionando depois da ação. Os demais ficaram sem condições de uso, o que representa mais um problema para a rotina do estabelecimento.



Além da retirada dos materiais, as telhas quebradas e os danos na estrutura do telhado também precisarão ser avaliados. A gerente afirmou que a loja pretende acionar o seguro para tentar recuperar parte das perdas provocadas pelo furto.



A ocorrência foi percebida por volta das 11h20 de domingo (15), quando a funcionária chegou ao local. Ainda não há, nas informações apresentadas à reportagem, confirmação sobre o horário em que os criminosos entraram no imóvel ou sobre a quantidade de pessoas envolvidas.

Consultório odontológico também foi atingido

Outro estabelecimento comercial atingido foi um consultório odontológico, também localizado na região central de Cabo Frio. Segundo Nélia Alvarenga, o local já havia registrado um furto no dia 30 e voltou a ser alvo de criminosos na mesma madrugada da ocorrência na confeitaria.



A gerente relatou que materiais relacionados à instalação do ar-condicionado também foram retirados do consultório. As informações indicam que os dois imóveis tiveram prejuízos envolvendo equipamentos e estruturas instaladas nos telhados.



A repetição de furtos em estabelecimentos comerciais da mesma região preocupa os responsáveis pelos locais, principalmente pelos danos materiais e pela necessidade de interromper ou adaptar o funcionamento dos equipamentos. No entanto, ainda não há confirmação de que os dois episódios tenham sido praticados pelas mesmas pessoas ou façam parte de uma única ação criminosa.

Ocorrências devem ser apuradas pela Polícia Civil

A gerente informou que a responsável pela Brigadeira da Vovó estava se dirigindo à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O estabelecimento também pretende procurar a seguradora para comunicar os danos e avaliar a possibilidade de ressarcimento.



Até o momento, não foram apresentados detalhes sobre suspeitos, identificação de veículos ou imagens que permitam esclarecer a dinâmica dos furtos. A apuração deverá verificar como os responsáveis acessaram os telhados, quais materiais foram levados e se existe relação entre os casos registrados nos dois comércios.



A reportagem busca informações junto à Polícia Civil sobre os registros, as providências adotadas e a investigação dos furtos. O espaço permanece aberto para manifestação da corporação e atualização das informações.