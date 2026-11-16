A feira terá representantes de várias feiras - Divulgação

A feira terá representantes de várias feiras Divulgação

Publicado 16/11/2026 18:52





LEIA MAIS: A Orla das Palmeiras, em Cabo Frio , recebe neste domingo (22) uma programação cultural gratuita voltada para toda a família com a realização do projeto Artesanato em Movimento. Promovido pela Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio (ACF), o evento acontecerá das 14h às 20h e contará com oficinas criativas, feira de artesanato, brinquedos, pintura facial, musicalização infantil e apresentação musical ao ar livre. Sob o tema Brincando com Arte, a iniciativa busca aproximar moradores e visitantes da produção manual e da identidade cultural da Região dos Lagos.LEIA MAIS: Cabo Frio recebe argentinos para impulsionar turismo internacional.