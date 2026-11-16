A feira terá representantes de várias feiras Divulgação
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Feira regional e valorização cultural
A estrutura do evento abrigará uma ampla feira de artesanato que reunirá artistas e profissionais de diferentes municípios vizinhos. Conforme divulgado pela coordenação, participarão da exposição representantes da Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio, da Aldeia Criativa, da Uniartes, das Mulheres Caiçaras Buzianas, da Associação de Artesãos de São Pedro da Aldeia e de artesãs de Arraial do Cabo.
Segundo a presidente da ACF, Eliane Guedes, o projeto busca ir muito além da simples comercialização de produtos, apresentando o artesanato como uma expressão viva da memória coletiva e das tradições locais. A dirigente destacou que a iniciativa pretende engajar as novas gerações no aprendizado das técnicas manuais, fortalecendo a economia criativa da região e garantindo visibilidade aos profissionais do setor.
Encerramento musical e atrações da tarde
Além das oficinas e da feira criativa, a tarde de domingo contará com atrações artísticas para embalar o público na Orla das Palmeiras. Às 15h30, a programação prevê uma sessão de musicalização infantil, estimulando a criatividade e o contato das crianças com o universo sonoro.
O encerramento oficial da parte artística ficará por conta da cantora Laila Mathias, que sobe ao palco a partir das 17h para apresentar o espetáculo Eu Sou Assim. De acordo com a produção, o repertório foi estruturado especialmente para o evento e mescla clássicos e influências da Música Popular Brasileira (MPB), referências contemporâneas e canções de compositores locais, celebrando a cultura cabo-friense.
O Artesanato em Movimento é uma realização da Associação de Artesãos e Artistas de Cabo Frio, fundada em 2022 e reconhecida como de utilidade pública municipal, integrando também articulações com a Federação de Artesãos do Estado do Rio de Janeiro. Todas as atividades oferecidas ao longo do dia são inteiramente gratuitas e abertas ao público em geral.
A programação oficial obedece aos seguintes horários: das 14h às 20h ocorrem as oficinas infantis e adultas, a feira de artesanato, os brinquedos e a pintura facial; às 15h30 acontece a musicalização infantil; e às 17h o show de Laila Mathias encerra as atividades na orla. A iniciativa surge como uma alternativa de lazer e valorização da cultura regional para moradores e turistas que frequentam a cidade.
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