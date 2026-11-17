Entulho descartado irregularmente - Reprodução: Internet

Entulho descartado irregularmenteReprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 15:16

A fiscalização ambiental de Cabo Frio identificou, nesta segunda-feira (16), mais um caso de descarte irregular de entulho em uma calçada do município. A ocorrência foi acompanhada pela fiscal de Meio Ambiente Marcella Santanna, que notificou os responsáveis para que retirem os resíduos e realizem o descarte conforme as orientações do serviço municipal de coleta. O material estava acumulado desde quinta-feira (12), um dia depois de uma limpeza realizada pela Prefeitura na área. O caso chama a atenção para o descarte irregular de resíduos em Cabo Frio.

Entulho voltou a ser colocado após limpeza

Segundo Marcella Santanna, a Prefeitura havia realizado a limpeza do trecho na quarta-feira (11). Entretanto, no dia seguinte, quinta-feira (12), uma nova quantidade de entulho foi deixada diretamente sobre a calçada.

De acordo com o relato da fiscal, os resíduos permaneceram no local durante o feriado e o fim de semana, sendo identificados pela equipe de fiscalização somente nesta segunda-feira. Diante da situação, os responsáveis foram notificados e receberam a orientação para providenciar a retirada do material.

A ocorrência evidencia a repetição de uma prática que contraria as orientações municipais para o descarte de resíduos. Conforme explicou Marcella durante a vistoria, o município disponibiliza o recolhimento de materiais descartados de forma ensacada. Apesar disso, alguns moradores continuam depositando grandes quantidades de entulho diretamente nas calçadas.

A diferença entre as formas de acondicionamento é importante para o funcionamento do serviço de coleta. Enquanto os resíduos colocados adequadamente em sacos podem ser recolhidos pelo serviço municipal, o material despejado em grandes volumes e diretamente sobre o passeio precisa seguir as orientações específicas da administração pública.

Entulho nas calçadas pode prejudicar pedestres

Além de comprometer a limpeza e a organização dos espaços públicos, o descarte inadequado pode dificultar a circulação de pedestres. Dependendo da quantidade de material e da maneira como é distribuído, o entulho ocupa parte ou até mesmo toda a faixa destinada à passagem de pessoas.

A situação pode representar uma dificuldade adicional para idosos, pessoas com deficiência, usuários de cadeiras de rodas e moradores com mobilidade reduzida, que dependem de calçadas livres para se deslocar com segurança.

Outro problema é a possibilidade de novos pontos de acúmulo surgirem pouco tempo depois da passagem das equipes municipais de limpeza. No caso identificado nesta segunda-feira, o material foi colocado novamente na área apenas um dia depois do serviço realizado pela Prefeitura.

Por isso, a fiscalização também tem uma função de orientação, além de verificar o cumprimento das regras. A intenção é informar os moradores sobre os procedimentos corretos e cobrar providências quando o descarte é feito de maneira inadequada.

Responsáveis foram notificados pela fiscalização

Durante a ação desta segunda-feira, Marcella Santanna acompanhou a identificação dos resíduos e notificou os responsáveis para que providenciem a retirada do entulho acumulado na calçada.

A recomendação é que os moradores procurem informações sobre as condições estabelecidas pelo município antes de descartar materiais, especialmente quando se trata de grandes quantidades de resíduos provenientes de obras, reformas ou outras intervenções.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a retirada efetiva do material nem sobre eventual aplicação de penalidade aos responsáveis. A fiscalização busca, inicialmente, solucionar a irregularidade identificada e evitar que o espaço público continue ocupado pelos resíduos.

O episódio reforça a necessidade de participação dos moradores na conservação das vias públicas. Mesmo com a oferta de serviços municipais de recolhimento, o cumprimento das orientações de acondicionamento e descarte é necessário para evitar que calçadas recém-limpas voltem a apresentar acúmulo de entulho.

A Prefeitura de Cabo Frio foi citada em relação ao serviço municipal de recolhimento e à atuação da fiscalização ambiental. Não foi informado um posicionamento adicional da administração sobre o caso ou sobre eventuais penalidades aplicáveis. A reportagem não conseguiu localizar os responsáveis pelo descarte irregular para comentar a notificação. O espaço permanece aberto para manifestação.