Grupo foi resgatado por equipe de jet-ski - Reprodução: RLagos Notícias

Grupo foi resgatado por equipe de jet-skiReprodução: RLagos Notícias

Publicado 17/11/2026 15:53

Seis pessoas foram resgatadas após enfrentarem dificuldades no mar, na tarde desta segunda-feira (16), na Praia do Forte, em Cabo Frio . O socorro começou com a intervenção de uma equipe que realiza passeios de jet-ski na região. Segundo informações divulgadas nas redes sociais, os profissionais da JA Passeios perceberam que os banhistas estavam em situação de perigo e utilizaram as motos aquáticas para ajudá-los antes da chegada dos guarda-vidas.

A ação aconteceu em um dos principais pontos turísticos do município e mobilizou pessoas que estavam na praia. Os integrantes da equipe de passeios identificaram a situação de emergência enquanto realizavam suas atividades e decidiram agir para prestar auxílio às vítimas, que apresentavam dificuldades para permanecer ou retornar à faixa de areia.

De acordo com as informações compartilhadas nas redes sociais, o atendimento começou ainda dentro da água. Os profissionais utilizaram os jet-skis para alcançar os banhistas e auxiliar no resgate das seis pessoas.

A iniciativa ocorreu antes da chegada dos guarda-vidas, que posteriormente assumiram a continuidade do atendimento. A atuação dos profissionais de salvamento completou a assistência às vítimas após a primeira intervenção da equipe particular.

Guarda-vidas deram continuidade ao socorro

Depois da intervenção dos integrantes da JA Passeios, os guarda-vidas chegaram ao local para dar prosseguimento ao atendimento das seis pessoas. A ocorrência envolveu, portanto, uma primeira ação de auxílio realizada pela equipe de jet-ski e a continuidade do socorro pelos profissionais responsáveis pelo salvamento na praia.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram parte da movimentação durante a operação no mar. Os registros mostram a atuação dos integrantes da equipe de passeios com as motos aquáticas e repercutiram entre internautas.

Apesar da divulgação do resgate, ainda não foram apresentados detalhes sobre como as seis pessoas começaram a enfrentar dificuldades na água. Também não há informações confirmadas sobre as condições do mar no momento da ocorrência ou sobre o que teria provocado a situação de perigo, mas bandeiras de sinalização indicavam risco no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre eventual encaminhamento para uma unidade hospitalar ou sobre a necessidade de atendimento médico após a retirada da água.

Resgate chama atenção para cuidados no banho de mar

A ocorrência na Praia do Forte também destaca os riscos que podem surgir durante o banho de mar, inclusive em praias movimentadas e frequentadas por moradores e turistas. As condições da água podem variar e dificultar a permanência dos banhistas, especialmente quando há correntes marítimas e ondas que interferem no deslocamento em direção à areia.

Entre os cuidados recomendados para evitar situações de perigo está respeitar as orientações dos guarda-vidas e observar as sinalizações existentes na praia. A permanência em áreas supervisionadas também facilita a identificação de situações de emergência e a atuação das equipes de salvamento.

Outro cuidado importante é evitar entrar na água quando houver indicação de condições perigosas. A atenção deve ser redobrada com crianças, que precisam permanecer sob acompanhamento de adultos durante as atividades no mar.