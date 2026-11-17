Jacaré foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental e pelo Corpo de Bombeiros - Ascom

Jacaré foi resgatado pela Guarda Marítima e Ambiental e pelo Corpo de BombeirosAscom

Publicado 17/11/2026 16:10

Um jacaré-de-papo-amarelo, com aproximadamente 1,60 metro de comprimento, foi resgatado na tarde desta segunda-feira (16), na Rua Diamante, no bairro Portinho, em Cabo Frio. O animal havia sido avistado no Canal do Itajuru durante o fim de semana e estava com uma corda presa ao corpo quando foi localizado pelas equipes da Guarda Marítima e Ambiental e do Corpo de Bombeiros. Após a operação, o réptil foi transportado para uma fazenda em uma área de reserva ambiental, no distrito de Tamoios, onde foi devolvido à natureza.

A ocorrência mobilizou as equipes de salvamento depois que o animal foi visto inicialmente nas águas do Canal do Itajuru. No fim de semana, o Corpo de Bombeiros chegou a realizar uma tentativa de localização do jacaré, mas não conseguiu encontrá-lo naquele momento.

Já nesta segunda-feira (16), após uma nova comunicação, o animal foi localizado em uma via pública do bairro Portinho. A operação contou com a participação conjunta dos bombeiros e da Guarda Marítima e Ambiental, que realizaram o manejo e a retirada do réptil.

Um detalhe que chamou a atenção dos agentes foi a presença de uma corda presa ao corpo do jacaré. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o animal havia sido capturado por um morador que tentou ajudar antes da chegada das equipes especializadas.

Jacaré foi levado para reserva ambiental em Tamoios

Depois de ser retirado da Rua Diamante, o animal ficou sob responsabilidade da Guarda Marítima e Ambiental, que realizou o transporte até uma fazenda localizada no distrito de Tamoios.

O local escolhido para a soltura fica em uma área de reserva ambiental, afastada de regiões residenciais. A medida permitiu que o jacaré fosse devolvido ao ambiente natural, longe da circulação de pessoas.

Segundo a Guarda Marítima e Ambiental, o animal estava saudável e foi solto sem intercorrências. A operação encerrou o atendimento iniciado após os primeiros registros da presença do réptil no Canal do Itajuru.

O caso também chamou a atenção pela sequência de aparições. No domingo (15), o jacaré foi visto nadando no canal. Durante a madrugada de segunda-feira, câmeras de segurança registraram um animal caminhando pela calçada da Rua Diamante, no Portinho, por volta de 1h28. Mais tarde, ocorreu o resgate no mesmo bairro.

Guarda Ambiental alerta para riscos de aproximação

O inspetor-adjunto e coordenador da Guarda Marítima e Ambiental, Ricardo Medina, destacou a importância da iniciativa do morador que tentou ajudar, mas alertou para os riscos de aproximação de animais silvestres sem preparo adequado.

“A intenção de ajudar é compreensível, mas é importante lembrar que são animais silvestres e que a aproximação pode oferecer riscos. O mais indicado é manter uma distância segura e acionar as equipes especializadas, para que profissionais capacitados façam o atendimento”, orientou.

A recomendação é que moradores não tentem capturar, amarrar, alimentar ou transportar animais silvestres encontrados em ruas, calçadas, canais ou áreas residenciais. Mesmo quando parecem tranquilos, esses animais podem reagir ao se sentirem ameaçados, provocando acidentes.

O jacaré-de-papo-amarelo é uma espécie nativa do Brasil e tem ocorrência no litoral fluminense. A presença em ambientes naturais da Região dos Lagos faz parte da biodiversidade local, o que exige atenção tanto à preservação da fauna quanto à segurança da população.

A Guarda Marítima e Ambiental integra a estrutura da Guarda Civil Municipal e é vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Em situações semelhantes, a população pode acionar o grupamento pelo telefone 153, evitando qualquer tentativa de manejo por conta própria.