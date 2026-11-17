Alok, Gusttavo Lima e Jorge & Matheus se apresentam no Festival de Verão 2027 - Reprodução: Internet

Alok, Gusttavo Lima e Jorge & Matheus se apresentam no Festival de Verão 2027Reprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 17:05



A Prefeitura de Cabo Frio anunciou, nesta terça-feira (17), a programação oficial do Festival de Verão de 2027, marcado para os dias 15, 16 e 17 de janeiro. O anúncio foi feito pelo prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho (PL), durante um sobrevoo de helicóptero pela orla do município.