Alok, Gusttavo Lima e Jorge & Matheus se apresentam no Festival de Verão 2027Reprodução: Internet
Além dos camarotes pagos, a administração municipal garantiu acesso gratuito à pista mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, respeitando a lotação máxima do espaço. Os itens arrecadados vão ser destinados a entidades sem fins lucrativos que atuam na cidade.
Fomento à economia e ao turismo
Durante a transmissão realizada na orla cabo-friense, o prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, ressaltou que o evento busca movimentar a economia e fortalecer o turismo na alta temporada. O chefe do Poder Executivo orientou os visitantes a anteciparem as reservas na rede hoteleira diante da expectativa de alta ocupação no período.
"Cabo Frio literalmente está voando nesse verão. Faço questão que vocês anotem a seguinte data: dia 15, 16, 17 de janeiro. Reserve logo o seu hotel em Cabo Frio, que o nosso Festival de Verão conta no dia 15 com o Alok. Dia 16, o embaixador Gusttavo Lima. Dia 17, na cidade mais bonita do mundo, você tem Jorge & Mateus retomando suas atividades no Rio de Janeiro", afirmou o prefeito.
Acesso solidário e estrutura
Na sequência, o gestor destacou o formato solidário de entrada para a população e a opção de setores privados para o público que optar por adquirir ingressos. A estratégia combina lazer acessível aos moradores com opções diferenciadas de estrutura para turistas e frequentadores.
"Isso tudo com muito carinho e cuidado para desenvolver a economia de Cabo Frio e levar diversão para a população da nossa cidade também. Tem a pista gratuita, você pode ir na pista gratuita, basta levar 1 kg de alimento. Ou, se você tiver condições de pagar, você vai curtir um bom camarote. Galera, tudo porque a gente está na cidade mais bonita do mundo e tem o maior festival de verão do mundo, com as maiores atrações do mundo. Curta Cabo Frio sem moderação", declarou Dr. Serginho.
Com a divulgação antecipada do calendário de janeiro de 2027, a Prefeitura de Cabo Frio inicia a mobilização do trade turístico e prepara a logística operacional para receber moradores e visitantes durante os três dias de festival.
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