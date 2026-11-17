Entre os sintomas mais comuns estão aumento dos gânglios linfáticos e lesões na peleReprodução: Internet
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Segundo a Prefeitura, o paciente procurou atendimento médico após apresentar sinais que levantaram suspeita de infecção pelo vírus. Durante a avaliação, profissionais de saúde coletaram material biológico para análise laboratorial.
A amostra foi encaminhada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro (Lacen-RJ), responsável pelo exame que confirmou o diagnóstico. Após o resultado positivo, o município de origem do paciente foi comunicado.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que está seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e pelo Ministério da Saúde. A medida busca garantir o acompanhamento epidemiológico e a adoção dos procedimentos necessários diante da confirmação.
A administração municipal não divulgou a identidade do paciente, o município onde ele reside ou detalhes sobre seu estado de saúde.
Em Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia, as administrações municipais informaram que não houve notificações de casos suspeitos ou confirmados de Mpox.
Em Iguaba Grande, uma suspeita registrada em outubro passou por investigação e foi descartada após a realização de exames laboratoriais. Portanto, não há confirmação da doença no município.
Já em Araruama, foram registradas nove notificações de casos suspeitos ao longo de 2026. Segundo a Prefeitura, todos foram descartados após investigação. A administração também informou que não há pacientes com suspeita da doença em investigação atualmente.
O cenário apresentado pelas cidades indica que, até esta terça-feira (17), Cabo Frio é o único município entre os seis consultados com confirmação de um caso atendido na rede local. No entanto, como o paciente não reside na cidade, a ocorrência também envolve a vigilância epidemiológica do município de origem.
De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas, toalhas, lençóis e utensílios, também pode transmitir o vírus.
Outra possibilidade é a transmissão por meio de secreções respiratórias em situações de contato próximo e prolongado. A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde o início dos sintomas até que todas as lesões estejam completamente cicatrizadas e uma nova camada de pele tenha se formado.
Sintomas e quando procurar atendimento
Segundo o Ministério da Saúde, o período de incubação, intervalo entre o contato com o vírus e o aparecimento dos primeiros sintomas, geralmente varia de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.
A orientação é que pessoas com lesões na pele associadas a febre ou ínguas, assim como aquelas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado ou com suspeita da doença, procurem uma unidade de saúde para avaliação médica. Até receber orientação profissional, é recomendado evitar contato físico próximo com outras pessoas.
O diagnóstico é feito por avaliação clínica e exames laboratoriais. O acompanhamento dos pacientes e a identificação de pessoas que tiveram contato próximo com casos confirmados também fazem parte das medidas de vigilância para reduzir a transmissão.
Não existe medicamento específico aprovado para o tratamento da Mpox. Os cuidados médicos são direcionados ao alívio dos sintomas e à prevenção ou ao tratamento de possíveis complicações. A maioria dos pacientes apresenta evolução de leve a moderada, com recuperação geralmente entre duas e quatro semanas.
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