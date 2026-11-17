Entre os sintomas mais comuns estão aumento dos gânglios linfáticos e lesões na pele - Reprodução: Internet

Entre os sintomas mais comuns estão aumento dos gânglios linfáticos e lesões na peleReprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 18:02



Segundo a Prefeitura, o paciente procurou atendimento médico após apresentar sinais que levantaram suspeita de infecção pelo vírus. Durante a avaliação, profissionais de saúde coletaram material biológico para análise laboratorial.



A amostra foi encaminhada ao Laboratório Central de Saúde Pública do Rio de Janeiro (Lacen-RJ), responsável pelo exame que confirmou o diagnóstico. Após o resultado positivo, o município de origem do paciente foi comunicado.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que está seguindo os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e pelo Ministério da Saúde. A medida busca garantir o acompanhamento epidemiológico e a adoção dos procedimentos necessários diante da confirmação.



A administração municipal não divulgou a identidade do paciente, o município onde ele reside ou detalhes sobre seu estado de saúde.

Outras cinco cidades não têm casos confirmados

Um levantamento realizado com as secretarias municipais de Saúde da Região dos Lagos aponta que, além de Cabo Frio, os outros cinco municípios consultados não registram casos confirmados da doença até o momento.



Em Arraial do Cabo, Búzios e São Pedro da Aldeia, as administrações municipais informaram que não houve notificações de casos suspeitos ou confirmados de Mpox.



Em Iguaba Grande, uma suspeita registrada em outubro passou por investigação e foi descartada após a realização de exames laboratoriais. Portanto, não há confirmação da doença no município.



Já em Araruama, foram registradas nove notificações de casos suspeitos ao longo de 2026. Segundo a Prefeitura, todos foram descartados após investigação. A administração também informou que não há pacientes com suspeita da doença em investigação atualmente.



O cenário apresentado pelas cidades indica que, até esta terça-feira (17), Cabo Frio é o único município entre os seis consultados com confirmação de um caso atendido na rede local. No entanto, como o paciente não reside na cidade, a ocorrência também envolve a vigilância epidemiológica do município de origem.

O que é Mpox e como ocorre a transmissão?

A Mpox é uma doença infecciosa causada pelo Mpox vírus (MPXV), pertencente ao gênero Orthopoxvirus. Apesar de também ser conhecida como varíola dos macacos, a denominação atual utilizada pelas autoridades de saúde é Mpox.



De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas. O compartilhamento de objetos contaminados, como roupas, toalhas, lençóis e utensílios, também pode transmitir o vírus.



Outra possibilidade é a transmissão por meio de secreções respiratórias em situações de contato próximo e prolongado. A pessoa infectada pode transmitir o vírus desde o início dos sintomas até que todas as lesões estejam completamente cicatrizadas e uma nova camada de pele tenha se formado.



Sintomas e quando procurar atendimento

Entre os sintomas mais comuns estão febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, fraqueza e aumento dos gânglios linfáticos, popularmente conhecidos como ínguas. As manifestações na pele também são características da doença e podem aparecer em diferentes partes do corpo, incluindo rosto, mãos, pés, boca e regiões genitais.



Segundo o Ministério da Saúde, o período de incubação, intervalo entre o contato com o vírus e o aparecimento dos primeiros sintomas, geralmente varia de três a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.



A orientação é que pessoas com lesões na pele associadas a febre ou ínguas, assim como aquelas que tiveram contato próximo com alguém diagnosticado ou com suspeita da doença, procurem uma unidade de saúde para avaliação médica. Até receber orientação profissional, é recomendado evitar contato físico próximo com outras pessoas.



O diagnóstico é feito por avaliação clínica e exames laboratoriais. O acompanhamento dos pacientes e a identificação de pessoas que tiveram contato próximo com casos confirmados também fazem parte das medidas de vigilância para reduzir a transmissão.



Não existe medicamento específico aprovado para o tratamento da Mpox. Os cuidados médicos são direcionados ao alívio dos sintomas e à prevenção ou ao tratamento de possíveis complicações. A maioria dos pacientes apresenta evolução de leve a moderada, com recuperação geralmente entre duas e quatro semanas.