O encontro mobilizou integrantes de toda a comunidade escolar e os pais de IsaacReprodução: Internet
Comunidade escolar faz homenagem a menino morto atropelado em Cabo Frio
Ato reuniu pais, alunos e funcionários em frente ao Instituto Educacional Siqueira, no Jardim Caiçara, nesta segunda-feira (16)
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Cabo Frio confirma caso de Mpox em paciente da rede municipal
Paciente não mora na cidade e município de origem foi comunicado; Arraial, Búzios e outras três cidades não têm casos confirmados
Cabo Frio confirma Alok, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus no verão 2027
Anúncio feito pelo prefeito Dr. Serginho (PL) nesta terça-feira (17) confirma Alok, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus entre os dias 15 e 17 de janeiro, na orla do município
Jacaré de 1,60 metro é resgatado no Portinho, em Cabo Frio
Animal estava com uma corda presa ao corpo e foi encontrado na Rua Diamante após ser avistado no Canal do Itajuru durante o fim de semana
Seis pessoas são resgatadas de afogamento na Praia do Forte, em Cabo Frio
Equipe de jet-ski percebeu os banhistas em perigo na Praia do Forte e iniciou o socorro antes da chegada dos guarda-vidas
Fiscalização flagra entulho irregular em calçada de Cabo Frio
Material estava no local desde quinta-feira (12), mesmo após limpeza realizada pela Prefeitura. Responsáveis foram notificados para retirar os resíduos
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