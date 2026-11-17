O encontro mobilizou integrantes de toda a comunidade escolar e os pais de Isaac - Reprodução: Internet

O encontro mobilizou integrantes de toda a comunidade escolar e os pais de IsaacReprodução: Internet

Publicado 17/11/2026 18:38

A manhã desta segunda-feira (16) foi marcada por emoção e homenagens a Isaac de Jesus dos Reis Chermout, de 8 anos, que morreu após ser atropelado em frente ao Instituto Educacional Siqueira, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio . Pais de alunos, estudantes e funcionários da instituição de ensino se reuniram na Rua Espanha, local exato onde ocorreu o acidente, para prestar tributo ao menino em um encontro de lembrança e solidariedade à família.

O encontro mobilizou integrantes de toda a comunidade escolar, que se uniram para recordar a trajetória da criança e oferecer apoio aos familiares diante da perda. A morte de Isaac gerou ampla comoção entre amigos, vizinhos e profissionais da unidade educacional, que acompanharam a rotina do estudante e buscaram, por meio da manifestação na porta da escola, manter viva a memória do aluno e pedir por justiça.

Dinâmica do atropelamento e comoção familiar

De acordo com os registros da ocorrência, Isaac morreu no dia 10 de novembro, logo após deixar o colégio. O menino estava na garupa de uma bicicleta elétrica conduzida pelo pai, Anderson, quando os dois foram atingidos por um automóvel na Rua Espanha. Durante o mesmo atropelamento, uma mulher que transitava pelas proximidades da via também acabou sendo atingida pelo veículo.

Em entrevista exclusiva, Anderson relatou detalhes sobre os planos da família que foram interrompidos pela tragédia. Segundo o pai, o garoto de 8 anos se preparava para participar da festa de 15 anos da irmã mais velha, ocasião em que os dois realizariam uma dança especial juntos. Como forma de última homenagem, Isaac foi sepultado vestindo o mesmo terno que havia sido escolhido para usar na comemoração da irmã.

Investigação na 126ª DP e versão da defesa

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, que trabalha para esclarecer todas as circunstâncias do atropelamento no Jardim Caiçara. Na ocasião do acidente, o motorista envolvido na colisão chegou a ser preso em flagrante sob a acusação de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas acabou sendo liberado após efetuar o pagamento de fiança.

Em relação ao posicionamento dos envolvidos, a defesa do condutor divulgou uma nota oficial na qual alega que uma falha mecânica no automóvel e um mal súbito sofrido pelo motorista teriam contribuído diretamente para a perda de controle e o consequente atropelamento. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter detalhes atualizados sobre o andamento do inquérito e a realização de perícias técnicas no veículo, mas ainda aguarda retorno oficial; o espaço segue aberto para manifestações.