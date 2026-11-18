Primeira edição do Seminário de Segurança da NavegaçãoDivulgação
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Organizado pelo Cabo Frio Convention & Visitors Bureau em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cabo Frio, o seminário conta com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Turismo e da Marinha do Brasil. As atividades ocorrerão ao longo de todo o dia, com painéis técnicos focados na segurança das embarcações e na profissionalização das atividades comerciais ligadas ao mar. As inscrições já estão abertas pela internet por meio de formulário digital disponibilizado pela organização.
O público-alvo do encontro abrange marinheiros, condutores, proprietários de embarcações e responsáveis por marinas, clubes náuticos e guarderias. O evento também busca atrair representantes de hotéis, pousadas e agências de turismo que comercializam passeios náuticos, promovendo o alinhamento entre quem opera no mar e quem vende os serviços aos visitantes.
Nova legislação e relações de trabalho em pauta
Além do impacto regulatório, o seminário pretende aproximar os trabalhadores das exigências legais e trabalhistas. A programação prevê discussões sobre a informalidade nas relações de trabalho no turismo náutico, esclarecendo direitos, deveres e responsabilidades jurídicas de empregadores e tripulantes que atuam no transporte de passageiros.
Prevenção de acidentes e normas da Marinha
No período da tarde, os painéis serão dedicados à investigação e às consequências jurídicas de acidentes no mar, com análise de processos e ocorrências registradas na Região dos Lagos. Para a presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros, o evento fortalece a cultura preventiva na Costa do Sol e consolida o turismo náutico como motor econômico regional por meio do diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade marítima. O presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Pesca da OAB Cabo Frio, Marcos Aurélio de Arruda, também destacou que o acesso a informações técnicas atualizadas é fundamental diante da expansão da atividade na cidade.
Programação e serviço
No turno da tarde, às 14h30, acontece o painel Segurança da Navegação I, sobre manutenção, combustível e salvatagem. Às 16h, o painel Segurança da Navegação II trata da investigação de acidentes e ocorrências regionais, com encerramento previsto para as 17h15. Os interessados em participar gratuitamente no Paradiso Corporate Hotel devem preencher o formulário oficial de inscrição antes do evento.
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