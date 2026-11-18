Primeira edição do Seminário de Segurança da Navegação - Divulgação

Primeira edição do Seminário de Segurança da NavegaçãoDivulgação

Publicado 18/11/2026 16:24





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Organizado pelo Cabo Frio Convention & Visitors Bureau em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cabo Frio, o seminário conta com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Turismo e da Marinha do Brasil. As atividades ocorrerão ao longo de todo o dia, com painéis técnicos focados na segurança das embarcações e na profissionalização das atividades comerciais ligadas ao mar. As inscrições já estão abertas pela internet por meio de formulário digital disponibilizado pela organização.



O público-alvo do encontro abrange marinheiros, condutores, proprietários de embarcações e responsáveis por marinas, clubes náuticos e guarderias. O evento também busca atrair representantes de hotéis, pousadas e agências de turismo que comercializam passeios náuticos, promovendo o alinhamento entre quem opera no mar e quem vende os serviços aos visitantes.



Nova legislação e relações de trabalho em pauta O município de Cabo Frio recebe, na próxima segunda-feira (23), a segunda edição do Seminário de Segurança da Navegação, evento com inscrições gratuitas voltado à prevenção de acidentes marítimos e à regulamentação de passeios de barco. O encontro será realizado no Paradiso Corporate Hotel, localizado no bairro Braga, reunindo especialistas, representantes do poder público e trabalhadores do setor. A programação ganha relevância diante da recente sanção da Lei Municipal do Turismo Náutico (nº 4.678/2026), que estabelece novas diretrizes para a atividade e o transporte de passageiros na cidade da Região dos Lagos.LEIA MAIS: Jacaré de 1,60 metro é resgatado no Portinho, em Cabo Frio. Organizado pelo Cabo Frio Convention & Visitors Bureau em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Cabo Frio, o seminário conta com o apoio institucional da Secretaria Municipal de Turismo e da Marinha do Brasil. As atividades ocorrerão ao longo de todo o dia, com painéis técnicos focados na segurança das embarcações e na profissionalização das atividades comerciais ligadas ao mar. As inscrições já estão abertas pela internet por meio de formulário digital disponibilizado pela organização.O público-alvo do encontro abrange marinheiros, condutores, proprietários de embarcações e responsáveis por marinas, clubes náuticos e guarderias. O evento também busca atrair representantes de hotéis, pousadas e agências de turismo que comercializam passeios náuticos, promovendo o alinhamento entre quem opera no mar e quem vende os serviços aos visitantes.

Um dos eixos centrais dos debates será a Lei Municipal 4.678/2026, de autoria do vereador Johnny Luiz Castro da Costa. A norma foi criada para organizar a atividade no município, que concentra diversos serviços ligados ao lazer marítimo e ao traslado de turistas. De acordo com o secretário municipal de Turismo, Davi Barcelos, a atualização substitui uma legislação do início dos anos 2000 que já não atendia à realidade atual do setor. Segundo o gestor, Cabo Frio sai na frente ao criar um ordenamento específico para um segmento que apresenta crescimento contínuo na cidade.



Além do impacto regulatório, o seminário pretende aproximar os trabalhadores das exigências legais e trabalhistas. A programação prevê discussões sobre a informalidade nas relações de trabalho no turismo náutico, esclarecendo direitos, deveres e responsabilidades jurídicas de empregadores e tripulantes que atuam no transporte de passageiros.



Prevenção de acidentes e normas da Marinha

A segurança operacional das embarcações ocupará grande parte da agenda técnica. Especialistas vão abordar os cuidados essenciais com a manutenção de motores, procedimentos seguros de abastecimento de combustível, uso correto de equipamentos de proteção e verificação de materiais de salvatagem indispensáveis em emergências. Também estarão em debate as Normas da Autoridade Marítima aplicadas às atividades de esporte e recreio, incluindo regras específicas para a condução de motos aquáticas.



No período da tarde, os painéis serão dedicados à investigação e às consequências jurídicas de acidentes no mar, com análise de processos e ocorrências registradas na Região dos Lagos. Para a presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros, o evento fortalece a cultura preventiva na Costa do Sol e consolida o turismo náutico como motor econômico regional por meio do diálogo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade marítima. O presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Pesca da OAB Cabo Frio, Marcos Aurélio de Arruda, também destacou que o acesso a informações técnicas atualizadas é fundamental diante da expansão da atividade na cidade.



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