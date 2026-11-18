Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar
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De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a diligência foi conduzida por equipes do Batalhão de Ações com Cães em conjunto com efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar. Durante a incursão tática no endereço abandonado, o animal Krypto manifestou forte mudança de comportamento operacional ao aproximar-se de um ponto específico do imóvel desocupado, sinalizando de forma evidente a presença de substâncias ilícitas ocultas no local.
Com base na indicação certeira do cão farejador, as equipes adentraram o espaço e realizaram uma varredura minuciosa, encontrando uma grande sacola plástica contendo o carregamento de entorpecentes. Conforme o levantamento técnico registrado pelas autoridades, o montante totalizou 3.107,8 gramas de drogas variadas prontas para a comercialização ilegal nos pontos de venda da localidade.
Detalhes do material apreendido e prejuízo ao tráfico
Segundo o cálculo financeiro apresentado pela corporação com base na quantidade e no valor de revenda dos entorpecentes, o prejuízo imposto às estruturas do tráfico de drogas da região chega a aproximadamente R$ 10.920. Todo o material ilícito recolhido na residência foi encaminhado diretamente para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais cabíveis foram adotados pela Polícia Civil.
Desdobramentos da ocorrência e investigações em curso
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