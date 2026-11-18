Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 18/11/2026 16:49





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De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a diligência foi conduzida por equipes do Batalhão de Ações com Cães em conjunto com efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar. Durante a incursão tática no endereço abandonado, o animal Krypto manifestou forte mudança de comportamento operacional ao aproximar-se de um ponto específico do imóvel desocupado, sinalizando de forma evidente a presença de substâncias ilícitas ocultas no local.



Com base na indicação certeira do cão farejador, as equipes adentraram o espaço e realizaram uma varredura minuciosa, encontrando uma grande sacola plástica contendo o carregamento de entorpecentes. Conforme o levantamento técnico registrado pelas autoridades, o montante totalizou 3.107,8 gramas de drogas variadas prontas para a comercialização ilegal nos pontos de venda da localidade.



Detalhes do material apreendido e prejuízo ao tráfico Uma operação conjunta realizada nesta terça-feira (17) resultou na apreensão de mais de 3 quilos de entorpecentes na comunidade Minha Casa Minha Vida, situada no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio . A ação, que contou com o suporte essencial de um cão farejador da corporação, gerou um prejuízo estimado em mais de R$ 10 mil para o tráfico de drogas local, após os policiais militares localizarem o material escondido no interior de uma residência abandonada na Avenida da Paz durante uma varredura estratégica de rotina na região.LEIA MAIS: Furto de fios de ar-condicionado atinge dois comércios em Cabo Frio. De acordo com as informações divulgadas pelas forças de segurança, a diligência foi conduzida por equipes do Batalhão de Ações com Cães em conjunto com efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar. Durante a incursão tática no endereço abandonado, o animal Krypto manifestou forte mudança de comportamento operacional ao aproximar-se de um ponto específico do imóvel desocupado, sinalizando de forma evidente a presença de substâncias ilícitas ocultas no local.Com base na indicação certeira do cão farejador, as equipes adentraram o espaço e realizaram uma varredura minuciosa, encontrando uma grande sacola plástica contendo o carregamento de entorpecentes. Conforme o levantamento técnico registrado pelas autoridades, o montante totalizou 3.107,8 gramas de drogas variadas prontas para a comercialização ilegal nos pontos de venda da localidade.

O inventário do material recolhido pelas autoridades aponta a presença de centenas de unidades de substâncias entorpecentes fracionadas para o consumo imediato. Entre os itens apreendidos estavam 451 porções de maconha, divididas em sacolés e trouxinhas comercializadas com valores estipulados entre R$ 10 e R$ 40, além de 58 tubos de cocaína etiquetados individualmente ao preço de R$ 50 cada unidade.



Segundo o cálculo financeiro apresentado pela corporação com base na quantidade e no valor de revenda dos entorpecentes, o prejuízo imposto às estruturas do tráfico de drogas da região chega a aproximadamente R$ 10.920. Todo o material ilícito recolhido na residência foi encaminhado diretamente para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais cabíveis foram adotados pela Polícia Civil.



Desdobramentos da ocorrência e investigações em curso

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades policiais confirmaram que nenhum suspeito foi preso em flagrante durante a varredura na casa desocupada da Avenida da Paz. As investigações agora prosseguem em âmbito policial para identificar os responsáveis pela ocultação dos entorpecentes e desarticular a rede logística de distribuição de drogas na comunidade do Jardim Esperança.





