Uma das fiscalizações realizadas na Praia do Forte - Ascom

Uma das fiscalizações realizadas na Praia do ForteAscom

Publicado 18/11/2026 17:36





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De acordo com os esclarecimentos prestados em entrevista pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Leandro, a regra que estabelece o horário limite até as 9h não se destina aos vendedores que exercem suas funções de forma autônoma na areia por meio de carrinhos de picolé, açaí, isopores, coolers ou cestas. Conforme a pasta responsável pela fiscalização, a medida restritiva aplica-se exclusivamente aos veículos automotores de grande porte, a exemplo de jipes e tratores, que realizam o transporte pesado de estruturas de barracas e o abastecimento logístico dos pontos comerciais fixos autorizados na orla.



Segundo o secretário, os automóveis utilitários e caminhonetes de apoio estão autorizados a transitar pela faixa de areia a partir das 5h da manhã, mas possuem a obrigação estipulada de encerrar completamente a circulação e retirar os veículos do espaço público impreterivelmente até as 9h, horário em que o fluxo de banhistas e turistas se intensifica na praia. O gestor municipal destacou que essa determinação visa garantir a segurança dos frequentadores e evitar transtornos com o tráfego de motores na área de lazer, resguardando o direito de circulação dos banhistas durante o período de maior movimento diurno.



Impacto da medida e reação dos trabalhadores Uma onda de preocupação tomou conta dos trabalhadores que atuam na faixa de areia da Praia do Forte, em Cabo Frio , após circularem boatos nas redes sociais sobre uma suposta restrição que impediria a atuação de ambulantes que chegassem ao local após as 9h da manhã, gerando forte tensão às vésperas da chegada da alta temporada turística na Região dos Lagos. Diante da repercussão entre os profissionais e da apreensão generalizada compartilhada por comerciantes locais e frequentadores, a administração municipal veio a público para desmentir a proibição da atividade e detalhar as diretrizes oficiais de ordenamento urbano válidas para o principal cartão-postal da cidade.LEIA MAIS: Cabo Frio sedia seminário gratuito sobre segurança na navegação e turismo. De acordo com os esclarecimentos prestados em entrevista pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Leandro, a regra que estabelece o horário limite até as 9h não se destina aos vendedores que exercem suas funções de forma autônoma na areia por meio de carrinhos de picolé, açaí, isopores, coolers ou cestas. Conforme a pasta responsável pela fiscalização, a medida restritiva aplica-se exclusivamente aos veículos automotores de grande porte, a exemplo de jipes e tratores, que realizam o transporte pesado de estruturas de barracas e o abastecimento logístico dos pontos comerciais fixos autorizados na orla.Segundo o secretário, os automóveis utilitários e caminhonetes de apoio estão autorizados a transitar pela faixa de areia a partir das 5h da manhã, mas possuem a obrigação estipulada de encerrar completamente a circulação e retirar os veículos do espaço público impreterivelmente até as 9h, horário em que o fluxo de banhistas e turistas se intensifica na praia. O gestor municipal destacou que essa determinação visa garantir a segurança dos frequentadores e evitar transtornos com o tráfego de motores na área de lazer, resguardando o direito de circulação dos banhistas durante o período de maior movimento diurno.

A circulação da informação falsa sobre a proibição do comércio itinerante gerou reações imediatas e desconforto entre os profissionais que dependem do faturamento na praia para o sustento familiar. Trabalhadores relataram preocupação com a possibilidade de perda da fonte de renda diante de um cenário econômico desafiador. Uma vendedora ambulante que atua na região manifestou publicamente seu descontentamento com a suposta norma antes do esclarecimento oficial, afirmando que a categoria busca apenas trabalhar com dignidade na praia para garantir o sustento sem depender de vínculos formais, criticando a rigidez das fiscalizações e destacando o temor de que os trabalhadores independentes acabem sendo prejudicados pelas novas diretrizes de ordenamento urbano na orla cabo-friense.



Em resposta às manifestações de apreensão, a Secretaria de Ordem Pública reforçou que os comerciantes itinerantes de pequeno porte não serão alvos de sanções referentes a horários de chegada com carrinhos manuais e recipientes térmicos individuais. Conforme a declaração oficial do secretário municipal, o ambulante que opera de maneira tradicional com seu carrinho de picolé, açaí, ou produtos acondicionados em cestas e coolers pode exercer suas funções com tranquilidade, desde que respeite as demais normas de postura municipal e as diretrizes de ocupação e limpeza estabelecidas para a faixa de areia da Praia do Forte.



Próximos passos

A Prefeitura de Cabo Frio informou que continuará realizando ações orientativas e de fiscalização preventiva ao longo da orla para assegurar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Posturas do Município, visando equilibrar a organização turística, a segurança dos banhistas e o direito ao trabalho dos ambulantes legalizados durante o período de transição para o verão.





