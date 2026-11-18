Uma das fiscalizações realizadas na Praia do ForteAscom
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De acordo com os esclarecimentos prestados em entrevista pelo secretário municipal de Ordem Pública, coronel Leandro, a regra que estabelece o horário limite até as 9h não se destina aos vendedores que exercem suas funções de forma autônoma na areia por meio de carrinhos de picolé, açaí, isopores, coolers ou cestas. Conforme a pasta responsável pela fiscalização, a medida restritiva aplica-se exclusivamente aos veículos automotores de grande porte, a exemplo de jipes e tratores, que realizam o transporte pesado de estruturas de barracas e o abastecimento logístico dos pontos comerciais fixos autorizados na orla.
Segundo o secretário, os automóveis utilitários e caminhonetes de apoio estão autorizados a transitar pela faixa de areia a partir das 5h da manhã, mas possuem a obrigação estipulada de encerrar completamente a circulação e retirar os veículos do espaço público impreterivelmente até as 9h, horário em que o fluxo de banhistas e turistas se intensifica na praia. O gestor municipal destacou que essa determinação visa garantir a segurança dos frequentadores e evitar transtornos com o tráfego de motores na área de lazer, resguardando o direito de circulação dos banhistas durante o período de maior movimento diurno.
Impacto da medida e reação dos trabalhadores
Em resposta às manifestações de apreensão, a Secretaria de Ordem Pública reforçou que os comerciantes itinerantes de pequeno porte não serão alvos de sanções referentes a horários de chegada com carrinhos manuais e recipientes térmicos individuais. Conforme a declaração oficial do secretário municipal, o ambulante que opera de maneira tradicional com seu carrinho de picolé, açaí, ou produtos acondicionados em cestas e coolers pode exercer suas funções com tranquilidade, desde que respeite as demais normas de postura municipal e as diretrizes de ocupação e limpeza estabelecidas para a faixa de areia da Praia do Forte.
Próximos passos
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