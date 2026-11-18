Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Cabo FrioAscom
LEIA MAIS: Polícia apreende mais de R$ 10 mil em drogas em Cabo Frio
Prisão após descumprimento de medida protetiva
Ao perceber a chegada da Guarda, ele tentou fugir, mas foi localizado pelos agentes. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde acabou preso em flagrante.
Na região central de Cabo Frio, outra mulher relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. Ela conseguiu procurar abrigo em um estabelecimento comercial, onde já recebia apoio de agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). A vítima foi levada à DEAM para registrar a ocorrência e solicitar uma medida protetiva. O suspeito também foi localizado e encaminhado à delegacia.
Em Monte Alegre, a equipe atendeu uma mulher que relatou ter recebido ameaças de morte. Já em São Cristóvão, uma vítima de violência praticada pelo ex-companheiro precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle. Depois de receber assistência, ela ficou sob os cuidados de familiares.
No Gravatá, a mulher informou à equipe que o suspeito já havia deixado o local e preferiu não receber acompanhamento naquele momento. A ocorrência contou com o apoio do Grupamento de Tamoios.
Somados aos seis registros de domingo, outros dois atendimentos foram realizados no sábado (14), totalizando oito ocorrências ao longo do fim de semana. As informações divulgadas pela Guarda não detalham a natureza desses dois chamados.
“Queremos que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. A Patrulha Maria da Penha está pronta para acolher, orientar e atuar sempre que necessário. É importante denunciar e buscar ajuda. Nossa equipe está aqui para ouvir e apoiar cada mulher que precisar”, afirmou.
A Patrulha Maria da Penha integra a Guarda Civil Municipal e está vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio. O grupamento atua no atendimento a mulheres em situação de violência, incluindo casos que envolvem medidas protetivas.
Em situações de emergência, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153. O canal permite solicitar atendimento da equipe diante de situações de risco e violência contra a mulher.
A reportagem não conseguiu localizar os homens investigados ou as defesas para comentar os casos. O espaço permanece aberto para manifestação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.