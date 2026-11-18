Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Cabo Frio - Ascom

Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Cabo FrioAscom

Publicado 18/11/2026 18:05





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Prisão após descumprimento de medida protetiva A Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal atendeu oito ocorrências de violência contra a mulher em Cabo Frio , entre sábado (14) e domingo (15). O balanço foi diulgado nesta quarta-feira (18). Em um dos casos, um homem foi preso em flagrante após ser encontrado nas proximidades da residência de uma mulher que tinha uma medida protetiva contra ele. Os registros envolveram diferentes bairros do município e incluíram relatos de agressões, ameaças e possíveis descumprimentos de determinações judiciais, em um cenário que também mobilizou outras equipes da Guarda.LEIA MAIS: Polícia apreende mais de R$ 10 mil em drogas em Cabo Frio

No bairro Colinas do Peró, uma mulher acompanhada pelo programa acionou a equipe depois de perceber a presença do homem contra quem possui uma medida protetiva nas proximidades de sua casa. Na primeira verificação, os agentes não conseguiram encontrá-lo. No entanto, quando retornaram ao imóvel para saber se a vítima estava bem, o suspeito apareceu novamente.



Ao perceber a chegada da Guarda, ele tentou fugir, mas foi localizado pelos agentes. Em seguida, foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde acabou preso em flagrante.



Na região central de Cabo Frio, outra mulher relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro. Ela conseguiu procurar abrigo em um estabelecimento comercial, onde já recebia apoio de agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu). A vítima foi levada à DEAM para registrar a ocorrência e solicitar uma medida protetiva. O suspeito também foi localizado e encaminhado à delegacia.



Em Monte Alegre, a equipe atendeu uma mulher que relatou ter recebido ameaças de morte. Já em São Cristóvão, uma vítima de violência praticada pelo ex-companheiro precisou ser encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque Burle. Depois de receber assistência, ela ficou sob os cuidados de familiares.

Ocorrências também foram registradas no Porto do Carro e Gravatá

Outros dois atendimentos realizados no domingo ocorreram nos bairros Porto do Carro e Gravatá. No primeiro, os agentes verificaram uma denúncia de possível descumprimento de medida protetiva. Os envolvidos foram encaminhados à DEAM para os procedimentos necessários.



No Gravatá, a mulher informou à equipe que o suspeito já havia deixado o local e preferiu não receber acompanhamento naquele momento. A ocorrência contou com o apoio do Grupamento de Tamoios.



Somados aos seis registros de domingo, outros dois atendimentos foram realizados no sábado (14), totalizando oito ocorrências ao longo do fim de semana. As informações divulgadas pela Guarda não detalham a natureza desses dois chamados.

Patrulha reforça importância das denúncias

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha, inspetora-adjunta Regiane Costa, destacou a importância de mulheres em situação de violência procurarem ajuda e comunicarem os casos às autoridades.



“Queremos que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. A Patrulha Maria da Penha está pronta para acolher, orientar e atuar sempre que necessário. É importante denunciar e buscar ajuda. Nossa equipe está aqui para ouvir e apoiar cada mulher que precisar”, afirmou.



A Patrulha Maria da Penha integra a Guarda Civil Municipal e está vinculada à Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio. O grupamento atua no atendimento a mulheres em situação de violência, incluindo casos que envolvem medidas protetivas.



Em situações de emergência, a Guarda Civil Municipal pode ser acionada pelo telefone 153. O canal permite solicitar atendimento da equipe diante de situações de risco e violência contra a mulher.



A reportagem não conseguiu localizar os homens investigados ou as defesas para comentar os casos. O espaço permanece aberto para manifestação.

