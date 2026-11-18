Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança - Reprodução: Internet

Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurançaReprodução: Internet

Publicado 18/11/2026 18:21

Três aparelhos de ar-condicionado instalados na parte externa da loja Ponto Musical, no Centro de Cabo Frio , foram furtados em duas madrugadas consecutivas. Os crimes aconteceram entre segunda e quarta-feira (18), e o prejuízo estimado pela administração do estabelecimento é de R$ 20 mil. Os casos foram registrados na delegacia.





De acordo com Ricardo Marinho, gerente da loja, o primeiro furto aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, quando dois equipamentos foram retirados do estabelecimento. Na noite seguinte, os criminosos voltaram ao local e levaram mais um aparelho.



O segundo furto foi descoberto pelos funcionários na chegada ao trabalho, na manhã de quarta-feira (18). Eles perceberam que o sistema de climatização não estava funcionando e acionaram um técnico para verificar o problema. Durante a avaliação, foi constatado que o equipamento havia sido retirado.



Em relato sobre a situação, Ricardo demonstrou surpresa com a repetição dos crimes em um intervalo tão curto. “Para nossa surpresa, a gente chega na loja hoje, de novo, mais um aparelho furtado aqui. Dois dias consecutivos de furto aqui na nossa loja”, contou o gerente. LEIA MAIS: Furto de fios de ar-condicionado atinge dois comércios em Cabo Frio. De acordo com Ricardo Marinho, gerente da loja, o primeiro furto aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, quando dois equipamentos foram retirados do estabelecimento. Na noite seguinte, os criminosos voltaram ao local e levaram mais um aparelho.O segundo furto foi descoberto pelos funcionários na chegada ao trabalho, na manhã de quarta-feira (18). Eles perceberam que o sistema de climatização não estava funcionando e acionaram um técnico para verificar o problema. Durante a avaliação, foi constatado que o equipamento havia sido retirado.Em relato sobre a situação, Ricardo demonstrou surpresa com a repetição dos crimes em um intervalo tão curto. “Para nossa surpresa, a gente chega na loja hoje, de novo, mais um aparelho furtado aqui. Dois dias consecutivos de furto aqui na nossa loja”, contou o gerente.

Câmeras registraram movimentação durante a madrugada

As ocorrências foram registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos à Ponto Musical. Uma das gravações mostra um homem transportando um dos aparelhos furtados em uma bicicleta, por volta das 3h30. Em seguida, outro homem aparece carregando a fiação do aparelho.



As imagens registraram parte da movimentação durante a madrugada e podem auxiliar na apuração dos casos. Não há, nas informações apresentadas pelo estabelecimento, confirmação sobre a identificação ou prisão de suspeitos envolvidos nos furtos.



Após a segunda ocorrência, a loja fez um novo registro policial. O estabelecimento também recebeu a visita de equipes da Polícia Militar.



Segundo Ricardo Marinho, comerciantes da região central também acompanham relatos de outros furtos nas proximidades. A sequência de ocorrências aumentou a preocupação no estabelecimento, que teve três equipamentos retirados em apenas duas noites.

Polícia Militar informa reforço no policiamento do Centro

Em nota enviada à imprensa, o 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) informou que mantém o policiamento reforçado na região central de Cabo Frio. Segundo a corporação, as ações são realizadas de forma integrada com a Prefeitura e incluem iniciativas de acolhimento e abordagens a pessoas em situação de rua, além da intensificação do policiamento ostensivo e preventivo.



De acordo com o batalhão, as medidas têm como objetivo ampliar a segurança na região, coibir práticas criminosas e garantir maior tranquilidade aos comerciantes e à população.



A Polícia Militar também informou que, nesta quarta-feira (18), durante as ações de policiamento, uma pessoa foi presa após praticar um roubo de bolsa. A corporação citou a ocorrência como exemplo da atuação das equipes na prevenção e repressão aos crimes na região central.



Ainda conforme a nota, o 25º BPM pretende continuar intensificando as ações e mantendo a presença policial no Centro de Cabo Frio.



Os furtos dos três aparelhos de ar-condicionado foram registrados na delegacia. Até o momento, não há informação sobre a recuperação dos equipamentos ou a identificação dos responsáveis.