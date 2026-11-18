Suspeitos foram flagrados por câmeras de segurançaReprodução: Internet
De acordo com Ricardo Marinho, gerente da loja, o primeiro furto aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, quando dois equipamentos foram retirados do estabelecimento. Na noite seguinte, os criminosos voltaram ao local e levaram mais um aparelho.
O segundo furto foi descoberto pelos funcionários na chegada ao trabalho, na manhã de quarta-feira (18). Eles perceberam que o sistema de climatização não estava funcionando e acionaram um técnico para verificar o problema. Durante a avaliação, foi constatado que o equipamento havia sido retirado.
Em relato sobre a situação, Ricardo demonstrou surpresa com a repetição dos crimes em um intervalo tão curto. “Para nossa surpresa, a gente chega na loja hoje, de novo, mais um aparelho furtado aqui. Dois dias consecutivos de furto aqui na nossa loja”, contou o gerente.
As imagens registraram parte da movimentação durante a madrugada e podem auxiliar na apuração dos casos. Não há, nas informações apresentadas pelo estabelecimento, confirmação sobre a identificação ou prisão de suspeitos envolvidos nos furtos.
Após a segunda ocorrência, a loja fez um novo registro policial. O estabelecimento também recebeu a visita de equipes da Polícia Militar.
Segundo Ricardo Marinho, comerciantes da região central também acompanham relatos de outros furtos nas proximidades. A sequência de ocorrências aumentou a preocupação no estabelecimento, que teve três equipamentos retirados em apenas duas noites.
De acordo com o batalhão, as medidas têm como objetivo ampliar a segurança na região, coibir práticas criminosas e garantir maior tranquilidade aos comerciantes e à população.
A Polícia Militar também informou que, nesta quarta-feira (18), durante as ações de policiamento, uma pessoa foi presa após praticar um roubo de bolsa. A corporação citou a ocorrência como exemplo da atuação das equipes na prevenção e repressão aos crimes na região central.
Ainda conforme a nota, o 25º BPM pretende continuar intensificando as ações e mantendo a presença policial no Centro de Cabo Frio.
Os furtos dos três aparelhos de ar-condicionado foram registrados na delegacia. Até o momento, não há informação sobre a recuperação dos equipamentos ou a identificação dos responsáveis.
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