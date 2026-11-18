Câmeras de segurança flagraram a ação - Reprodução: Arquivo pessoal

Câmeras de segurança flagraram a açãoReprodução: Arquivo pessoal

Publicado 18/11/2026 18:45





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A gravação mostra o veículo passando pela Rua Baiacu com o trailer sendo levado. O registro foi feito durante a noite e poderá auxiliar na apuração da ocorrência, especialmente na identificação do automóvel utilizado para transportar o equipamento.



Segundo o proprietário, o trailer é utilizado em sua atividade profissional e representa uma importante fonte de sustento. Com o furto, ele ficou sem o equipamento necessário para trabalhar, o que também compromete sua rotina e a continuidade das atividades que desenvolve.



O caso chamou a atenção pela forma como o equipamento foi retirado do local. As imagens de monitoramento mostram a movimentação do Corsa por volta das 22h45, horário em que o trailer foi levado. O material poderá contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do furto. Um trailer utilizado como instrumento de trabalho foi furtado na noite de segunda-feira (16), na Rua Baiacu, próximo ao número 30, no bairro Peró, em Cabo Frio . Imagens de câmeras de segurança registraram um automóvel modelo Corsa transportando o equipamento por volta das 22h45. O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, e o proprietário busca recuperar o trailer, que utiliza para garantir sua renda.LEIA MAIS: Três aparelhos de ar-condicionado são furtados em loja de Cabo Frio. A gravação mostra o veículo passando pela Rua Baiacu com o trailer sendo levado. O registro foi feito durante a noite e poderá auxiliar na apuração da ocorrência, especialmente na identificação do automóvel utilizado para transportar o equipamento.Segundo o proprietário, o trailer é utilizado em sua atividade profissional e representa uma importante fonte de sustento. Com o furto, ele ficou sem o equipamento necessário para trabalhar, o que também compromete sua rotina e a continuidade das atividades que desenvolve.O caso chamou a atenção pela forma como o equipamento foi retirado do local. As imagens de monitoramento mostram a movimentação do Corsa por volta das 22h45, horário em que o trailer foi levado. O material poderá contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do furto.

Ocorrência foi registrada na 126ª DP

Após perceber o desaparecimento do trailer, o proprietário procurou a Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência na 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio. A unidade recebeu o registro, que formaliza a comunicação do furto às autoridades.



As imagens das câmeras de segurança estão entre os elementos que podem ajudar na investigação. O veículo que aparece na gravação, um Corsa, poderá ser um dos pontos de partida para a identificação de quem transportou o equipamento.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação de possíveis envolvidos ou a recuperação do trailer. Também não há detalhes sobre a placa ou outras características do automóvel além do modelo registrado pelas câmeras.



A localização do equipamento é a principal preocupação do proprietário, já que o trailer não era utilizado apenas como um bem material, mas como ferramenta necessária para o exercício de sua atividade profissional.

Furto compromete fonte de renda do trabalhador

O desaparecimento do trailer representa um impacto direto na vida profissional do dono. Segundo o relato apresentado, o equipamento é utilizado para o trabalho e constitui uma importante fonte de renda. Sem ele, o proprietário fica impossibilitado de manter suas atividades da mesma maneira.



A divulgação das imagens também pode ajudar a ampliar o alcance das informações sobre o caso. Pessoas que tenham passado pela Rua Baiacu ou por vias próximas na noite de segunda-feira (16), especialmente por volta das 22h45, podem eventualmente ter informações que contribuam para esclarecer o ocorrido.



O registro do veículo nas imagens é outro elemento que pode auxiliar na apuração. A identificação do Corsa e de quem estava responsável pelo transporte do trailer poderá contribuir para que as circunstâncias do furto sejam esclarecidas.



A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre a ocorrência e as providências adotadas. Até a publicação, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.