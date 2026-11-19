Terminal de Ônibus de Turismo de Cabo Frio nesta quinta-feira - João Victor Campos

Terminal de Ônibus de Turismo de Cabo Frio nesta quinta-feira João Victor Campos

Publicado 19/11/2026 16:14





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No Hotel Malibu, a ocupação já alcançou 80% para o feriado, segundo a gerente-geral, Mery Tomás. De acordo com ela, além dos tradicionais visitantes mineiros, o empreendimento vem recebendo turistas do interior de São Paulo. A mudança é atribuída ao trabalho de divulgação realizado ao longo dos últimos anos, com participação em feiras e workshops do setor.



A gerente afirmou que o resultado reforça a importância de buscar visitantes em outros mercados emissores. A expectativa é de que a procura continue crescendo nos próximos dias, acompanhando a movimentação prevista para o feriado.



A procura também já aparece nas projeções para o fim do ano. O Hotel Malibu registra 60% de ocupação para o Réveillon, enquanto o Natal apresenta um percentual de aproximadamente 55%. Segundo Mery, o movimento para o período natalino está mais lento em comparação com o ano passado, mas a realização de uma ceia no próprio hotel contribuiu para aumentar as reservas.



Para o Réveillon, a expectativa da gerente é alcançar 100% de ocupação. Ela relaciona o crescimento recente da procura à divulgação da programação de shows em Cabo Frio, que pode estimular a escolha do município como destino para as festas de fim de ano. O feriado prolongado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), promete aumentar a movimentação turística em Cabo Frio , na Região dos Lagos. Com a expectativa de praias cheias e reflexos no comércio local, a cidade se prepara para receber visitantes de diferentes regiões, enquanto hotéis, empresas de transporte e concessionárias rodoviárias registram aumento na procura e projetam fluxo intenso durante o período. A movimentação turística em Cabo Frio também começa a antecipar o cenário da alta temporada de verão.LEIA MAIS: Possível restrição de horário preocupa ambulantes em Cabo Frio. No Hotel Malibu, a ocupação já alcançou 80% para o feriado, segundo a gerente-geral, Mery Tomás. De acordo com ela, além dos tradicionais visitantes mineiros, o empreendimento vem recebendo turistas do interior de São Paulo. A mudança é atribuída ao trabalho de divulgação realizado ao longo dos últimos anos, com participação em feiras e workshops do setor.A gerente afirmou que o resultado reforça a importância de buscar visitantes em outros mercados emissores. A expectativa é de que a procura continue crescendo nos próximos dias, acompanhando a movimentação prevista para o feriado.A procura também já aparece nas projeções para o fim do ano. O Hotel Malibu registra 60% de ocupação para o Réveillon, enquanto o Natal apresenta um percentual de aproximadamente 55%. Segundo Mery, o movimento para o período natalino está mais lento em comparação com o ano passado, mas a realização de uma ceia no próprio hotel contribuiu para aumentar as reservas.Para o Réveillon, a expectativa da gerente é alcançar 100% de ocupação. Ela relaciona o crescimento recente da procura à divulgação da programação de shows em Cabo Frio, que pode estimular a escolha do município como destino para as festas de fim de ano.

Ônibus extras e expectativa de movimento nas estradas

A chegada dos visitantes também deve refletir no transporte rodoviário. A administração do Terminal de Ônibus de Turismo (TOT) estima que aproximadamente 35 ônibus e 10 vans passem pelo local nos próximos dias. A maioria dos visitantes esperados vem de São Paulo e Minas Gerais.



Na rodoviária de Cabo Frio, Terminal Alex Novelino, a movimentação ainda era tranquila, mas a expectativa era de aumento no fluxo de passageiros com a proximidade do feriado. A empresa Única Fácil programou ônibus extras a partir desta quinta-feira (19), atendendo principalmente aos deslocamentos entre Cabo Frio, Juiz de Fora, Petrópolis e municípios da Região Serrana.



Já a Auto Viação 1001 informou que prevê um crescimento de 30% na oferta de viagens para a região. A empresa realiza linhas que conectam Cabo Frio a cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Campos dos Goytacazes.



Nas estradas, a previsão da concessionária ViaLagos é de aproximadamente 138 mil veículos circulando pela RJ-124 entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23). A operação especial considera o aumento do deslocamento de moradores e turistas em direção à Região dos Lagos.



A quinta-feira deve registrar a passagem de 30.021 veículos pela rodovia. Na sexta-feira (20), a estimativa é de 31.983. Já o domingo (22) deve concentrar o maior movimento diário, com previsão de 34.401 veículos, principalmente por causa do retorno dos viajantes.



A concessionária recomenda que os motoristas programem os horários de saída e retorno, respeitem os limites de velocidade e mantenham distância segura dos veículos à frente. O uso do cinto de segurança em todos os assentos também está entre as orientações.

Prefeitura mobiliza equipes de segurança e limpeza

Para atender à movimentação prevista, a Prefeitura de Cabo Frio informou que os serviços de segurança, mobilidade, ordenamento urbano e limpeza pública terão equipes mobilizadas até domingo (22).



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SEGOP) contará com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas e Defesa Civil. A Guarda realizará patrulhamento preventivo nas praias e em outros espaços públicos, além de ações contra flanelagem, acampamentos irregulares e outros ilícitos. Também haverá fiscalização de embarcações próximas à faixa de areia.



O monitoramento será reforçado com drones, pela Central Integrada de Monitoramento e pela Van de Monitoramento. A Fiscalização de Posturas ficará responsável pelo ordenamento do comércio ambulante e pela fiscalização de som alto em estabelecimentos comerciais.



As equipes também vão orientar frequentadores sobre o uso de caixas de som e garrafas de vidro, além da prática de esportes com bola fora dos horários permitidos. A Defesa Civil manterá o acompanhamento das condições meteorológicas e equipes disponíveis para atender possíveis ocorrências.



Na área de mobilidade, estão previstas fiscalizações nas praias com maior circulação de pessoas e na rodoviária, principalmente nos horários de pico. A Secretaria de Mobilidade Urbana também realizará rondas e operações nas entradas da cidade para identificar vans e ônibus que estejam operando sem autorização, além de combater o transporte irregular de passageiros.

Limpeza das praias terá reforço na Praia do Forte

A Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf) manterá a coleta domiciliar e mobilizará 143 servidores, 19 equipamentos, seis picapes de apoio e dois veículos de supervisão durante o feriado.



A limpeza das praias será realizada em dois turnos. No fim da tarde e à noite, as equipes vão retirar resíduos maiores e mais pesados. Já os profissionais que começam o trabalho na madrugada seguirão pela manhã, com a limpeza fina da faixa de areia e a retirada de materiais menores.



Na Praia do Forte, serão instalados cinco contêineres extras, cada um com capacidade para 1.200 litros, ampliando os pontos disponíveis para o descarte de resíduos.

Excursões relatam dificuldade para encontrar hospedagem para o fim do ano

A procura por Cabo Frio já ultrapassa o feriado e alcança o planejamento para a temporada de verão. A excursionista Soliane Herculano, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, relatou que encontrar vagas em hospedagens e passagens de ônibus tem sido uma dificuldade diante da demanda.



Segundo ela, algumas pousadas consultadas já não tinham disponibilidade para determinados períodos. A situação também foi observada na procura por passagens para os ônibus que saem de Juiz de Fora com destino à cidade.



Soliane contou que a procura elevada exige ajustes na organização das excursões, inclusive nos valores cobrados dos passageiros. Apesar de existirem outros destinos disponíveis, ela afirmou que Cabo Frio continua entre os lugares mais procurados pelos grupos que organiza.



A excursionista também acredita que o município deverá registrar praias cheias durante a alta temporada. Na avaliação dela, o movimento observado nas consultas por hospedagem e transporte indica uma procura acima da registrada em outros períodos.



A expectativa é que o movimento registrado durante o feriado também sirva de indicativo para a alta temporada, quando as férias escolares e as festas de fim de ano devem ampliar a circulação de visitantes em Cabo Frio.