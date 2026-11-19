Elemento foi encaminhado para a 126ªDPPolícia Militar
Durante a fuga, o homem teria arremessado o aparelho no chão. O telefone foi recuperado e, em seguida, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para dar apoio à ocorrência.
Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o suspeito já contido pelo policial e a vítima. A pessoa que teve o celular levado confirmou o furto. O homem foi conduzido à delegacia, junto com o aparelho recuperado.
Após os procedimentos realizados pela autoridade policial, ele permaneceu preso. Segundo informações da polícia, o suspeito possui anotações anteriores por tráfico de drogas, roubo e furto.
Na loja Ponto Musical, localizada na região central, três aparelhos de ar-condicionado foram levados em duas madrugadas consecutivas. Segundo o gerente Ricardo Marinho, o primeiro furto aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, quando dois equipamentos foram retirados. Na noite seguinte, os criminosos voltaram e levaram mais um aparelho. O prejuízo estimado pela administração do estabelecimento é de R$ 20 mil.
Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos registraram parte da movimentação. Em uma das gravações, um homem aparece transportando um dos equipamentos em uma bicicleta, por volta das 3h30. Outro homem surge carregando a fiação do aparelho. Os casos foram registrados na delegacia.
O batalhão também informou que pretende manter as ações para coibir práticas criminosas e ampliar a segurança de comerciantes e moradores.
No caso do furto do iPhone 16, o aparelho foi recuperado e devolvido à vítima, e o suspeito permaneceu preso após ser apresentado à autoridade policial.
A reportagem não conseguiu localizar o homem ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.
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