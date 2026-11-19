Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Rodoviária Federal

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Rodoviária Federal

Publicado 19/11/2026 19:37

A abordagem ocorreu durante uma fiscalização de rotina na rodovia. Inicialmente, os policiais realizaram verificações nos passageiros e nas bagagens transportadas no coletivo. Apesar das buscas, nenhum material ilícito foi localizado nessa primeira etapa da inspeção.



A apreensão aconteceu somente depois que os agentes ampliaram a vistoria para outras áreas do veículo. Durante a inspeção no interior do ônibus, um dos policiais verificou uma lixeira instalada no corredor e encontrou uma sacola com diversos tubos plásticos contendo um pó branco.



Após a verificação do material, foi constatado que a substância era cocaína. Ao todo, foram contabilizados 378 pinos da droga, que estavam reunidos dentro da sacola. O entorpecente foi recolhido pelos agentes.

Responsável pela droga não foi identificado

Depois da localização da carga, os policiais realizaram buscas e diligências para tentar descobrir quem havia colocado a sacola na lixeira. No entanto, apesar das verificações feitas no local, não foi possível identificar o responsável pelo material.



A localização da droga em uma lixeira de uso coletivo também não permitiu, naquele momento, estabelecer a quem pertencia a sacola. O material foi encontrado em uma área de circulação dos passageiros, e não em uma bagagem individual identificada durante a fiscalização.



O ônibus tinha como destino Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e havia saído de Cabo Frio. Não foram divulgadas informações sobre a quantidade de passageiros que estavam no veículo, a empresa responsável pelo transporte ou o tempo de viagem até o destino final.



Também não há informações sobre o ponto exato em que a sacola foi colocada na lixeira ou sobre a possibilidade de o responsável ter embarcado em alguma parada realizada ao longo do percurso.

Ocorrência foi registrada em Duque de Caxias

Após a apreensão, os 378 pinos de cocaína foram encaminhados à 61ª Delegacia de Polícia (61ª DP), em Duque de Caxias. A unidade ficou responsável pelo registro da ocorrência e pelos procedimentos relacionados ao material apreendido.



Até o momento, não há informações sobre suspeitos identificados ou presos em decorrência da ação. A apreensão também não resultou, segundo as informações divulgadas, na identificação de um passageiro como proprietário da droga.



O caso foi registrado na delegacia da região onde ocorreu a abordagem, na Baixada Fluminense. A investigação poderá buscar informações que ajudem a esclarecer a origem do entorpecente e identificar quem seria responsável pelo transporte dos pinos de cocaína.



A PRF não divulgou informações adicionais sobre a investigação ou sobre eventuais desdobramentos da ocorrência. Como o responsável pelo material não foi identificado durante a fiscalização, não há defesa constituída ou suspeito apontado para manifestação até o momento.