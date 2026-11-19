Fiscalização aconteceu em diferentes pontos da cidade Ascom
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As equipes dividiram os agentes em grupos para realizar vistorias simultâneas em diferentes endereços, evitando que os responsáveis pelos estabelecimentos fossem avisados antecipadamente. A fiscalização passou por três pontos da cidade e identificou situações distintas, que resultaram em autuações, interdições e no encaminhamento de um responsável à delegacia.
A operação contou com a participação de agentes do 25º Batalhão de Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Fiscalização de Posturas e do Comando de Policiamento Ambiental. A atuação integrada buscou verificar as condições de funcionamento dos depósitos e possíveis irregularidades relacionadas ao armazenamento e à comercialização de materiais recicláveis.
Na sequência, as equipes seguiram para a Reciclagem Etal Mix, localizada na Rua Grécia, no bairro São Cristóvão. No local, após a fiscalização, o estabelecimento foi interditado e recebeu uma multa de R$ 5 mil.
O responsável pelo depósito também foi conduzido à delegacia por uma equipe do Comando de Policiamento Ambiental para a adoção das medidas cabíveis. Não foram divulgados detalhes sobre a identidade dele nem sobre eventual registro de ocorrência relacionado à condução.
Outro ponto fiscalizado ficava na Rua Walter Rollman, número 28, no bairro Manoel Corrêa. Segundo as informações da operação, os responsáveis pelo estabelecimento não apresentaram o alvará de funcionamento exigido para a atividade.
Diante da irregularidade, o depósito foi autuado em mais R$ 5 mil e lacrado. Com isso, as atividades permaneceram suspensas.
Estabelecimentos que trabalham com compra, armazenamento e comercialização de materiais recicláveis podem receber produtos de diferentes origens. Por isso, a fiscalização desse tipo de atividade também é considerada uma medida de controle sobre a circulação de objetos que eventualmente possam ter sido furtados ou roubados.
No caso da operação realizada em Cabo Frio, entretanto, as informações divulgadas não apontam que os depósitos interditados tenham sido flagrados comercializando materiais furtados ou roubados. As irregularidades identificadas e informadas pelas equipes foram o descarte de materiais na calçada, a ausência de alvará e as condições de funcionamento dos locais fiscalizados.
Ao final da ação, dois estabelecimentos estavam interditados e as multas aplicadas somavam R$ 10 mil. A fiscalização também resultou em uma autuação no endereço da Rua Joaquim Melo Júnior, onde havia materiais depositados irregularmente na calçada.
A reportagem não recebeu posicionamento dos responsáveis pelos estabelecimentos fiscalizados. O espaço segue aberto para manifestações.
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