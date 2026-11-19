Drogas apreendidas durante a ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar

Publicado 19/11/2026 20:09





LEIA MAIS: Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 16 mil unidades de drogas e 30 litros de loló na manhã desta quinta-feira (19), na Rua Rafael Rodrigues, no bairro Morro do Limão, em Cabo Frio . O material foi encontrado dentro de um Citroën C4 prata, localizado após informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre um veículo que estaria vindo do município do Rio de Janeiro transportando entorpecentes. A apreensão de drogas em Cabo Frio foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), e nenhum suspeito foi localizado.LEIA MAIS: PRF apreende 378 pinos de cocaína em ônibus que saiu de Cabo Frio

Segundo o registro da ocorrência, a ação começou a partir de informações recebidas pelo Serviço Reservado do 25º Batalhão de Polícia Militar. A PRF havia comunicado que um Citroën C4 de cor prata estaria se deslocando do Rio de Janeiro em direção à Região dos Lagos, possivelmente transportando uma grande quantidade de material entorpecente.



As equipes receberam novas informações sobre o deslocamento do automóvel enquanto uma guarnição se preparava para assumir o serviço e seguia em direção ao batalhão. Diante da possibilidade de o veículo entrar na área de atuação dos policiais, foi organizado um cerco tático com apoio de outras equipes.



Durante a varredura, os policiais localizaram o automóvel estacionado na Rua Rafael Rodrigues, no Morro do Limão. Com a abertura e a verificação do veículo, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes armazenados no interior do carro.

Cocaína, crack, maconha e 30 litros de loló

De acordo com o levantamento da Polícia Militar, a apreensão contabilizou 6.468 pinos de cocaína, com peso total de 14.229,6 gramas; 6.468 pedras de crack, que somavam 3.234 gramas; e 3.948 buchas de maconha, totalizando 27.241,2 gramas. Também foram recolhidos 30 litros de loló.



Considerando apenas as unidades de cocaína, crack e maconha, foram encontradas 16.884 porções de entorpecentes. Somadas as pesagens informadas no registro policial, as três drogas representam aproximadamente 44,7 quilos de material apreendido, além dos 30 litros de loló.



A relação de materiais também apresenta os valores atribuídos às porções: R$ 10 para cada pino de cocaína, R$ 10 para cada pedra de crack e R$ 10 para cada bucha de maconha. Para o loló, o registro informa o valor de R$ 30, sem detalhar a unidade de referência.



Além das drogas, os policiais apreenderam um Citroën C4 Cactus 100 Anos, modelo 1.6, com câmbio automático e cor prata. Durante consulta aos sistemas disponíveis, a equipe constatou que o automóvel estava registrado em nome de uma pessoa identificada pelas iniciais M. B. M.

Ninguém foi encontrado no veículo

Apesar da quantidade de material localizado, nenhum indivíduo foi encontrado dentro do automóvel ou nas proximidades do endereço onde estava estacionado. Segundo o registro da ocorrência, não foi possível identificar, naquele momento, quem seria o responsável pelo veículo ou pelos entorpecentes.



A ocorrência foi classificada como abandono de material. Após a apreensão, os policiais encaminharam o automóvel e toda a carga de drogas para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.



Participaram da ação equipes do PATAMO, do Serviço Reservado do 25º BPM, do comando da 1ª Companhia e do PPC Rasa, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelas informações iniciais sobre o deslocamento do veículo.



A identificação do proprietário que consta no registro do automóvel não significa, por si só, que ele seja responsável pelas drogas encontradas. Até o momento, não há informação sobre suspeitos identificados ou presos em decorrência da ocorrência. A apuração deverá buscar esclarecer a origem do material e quem utilizava o carro para transportar os entorpecentes.