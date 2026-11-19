Drogas apreendidas durante a açãoPolícia Militar
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As equipes receberam novas informações sobre o deslocamento do automóvel enquanto uma guarnição se preparava para assumir o serviço e seguia em direção ao batalhão. Diante da possibilidade de o veículo entrar na área de atuação dos policiais, foi organizado um cerco tático com apoio de outras equipes.
Durante a varredura, os policiais localizaram o automóvel estacionado na Rua Rafael Rodrigues, no Morro do Limão. Com a abertura e a verificação do veículo, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes armazenados no interior do carro.
Considerando apenas as unidades de cocaína, crack e maconha, foram encontradas 16.884 porções de entorpecentes. Somadas as pesagens informadas no registro policial, as três drogas representam aproximadamente 44,7 quilos de material apreendido, além dos 30 litros de loló.
A relação de materiais também apresenta os valores atribuídos às porções: R$ 10 para cada pino de cocaína, R$ 10 para cada pedra de crack e R$ 10 para cada bucha de maconha. Para o loló, o registro informa o valor de R$ 30, sem detalhar a unidade de referência.
Além das drogas, os policiais apreenderam um Citroën C4 Cactus 100 Anos, modelo 1.6, com câmbio automático e cor prata. Durante consulta aos sistemas disponíveis, a equipe constatou que o automóvel estava registrado em nome de uma pessoa identificada pelas iniciais M. B. M.
A ocorrência foi classificada como abandono de material. Após a apreensão, os policiais encaminharam o automóvel e toda a carga de drogas para a 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.
Participaram da ação equipes do PATAMO, do Serviço Reservado do 25º BPM, do comando da 1ª Companhia e do PPC Rasa, além do apoio da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelas informações iniciais sobre o deslocamento do veículo.
A identificação do proprietário que consta no registro do automóvel não significa, por si só, que ele seja responsável pelas drogas encontradas. Até o momento, não há informação sobre suspeitos identificados ou presos em decorrência da ocorrência. A apuração deverá buscar esclarecer a origem do material e quem utilizava o carro para transportar os entorpecentes.
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