Bairro Jacaré em Cabo Frio - Foto: Reprodução RC24h

Bairro Jacaré em Cabo Frio Foto: Reprodução RC24h

Publicado 20/11/2026 14:41

Pelo menos duas pessoas foram baleadas durante um intenso tiroteio registrado na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro Jacaré, em Cabo Frio . Segundo informações extraoficiais apuradas pela reportagem, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) teriam invadido a localidade, onde há atuação do Terceiro Comando Puro (TCP). Os dois feridos foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio. Vídeos obtidos pela reportagem mostram a sequência de disparos e o clima de tensão que assustou moradores. Vídeos do tiroteio no Jacaré.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas nem informações sobre o estado de saúde. Também não há esclarecimentos sobre as circunstâncias em que as duas pessoas foram atingidas ou se estavam envolvidas no confronto.

Os relatos sobre a invasão de criminosos e a possível participação de integrantes das duas facções ainda não foram confirmados oficialmente. A ocorrência acontece em meio a uma sequência de episódios violentos registrados em Cabo Frio, que agora têm o Jacaré e o Jardim Caiçara como cenários de duas ocorrências em um intervalo de poucas horas.

Tiroteio aconteceu após execução no Jardim Caiçara

O tiroteio foi registrado poucas horas depois da morte de um homem conhecido como De Ferro, executado no bairro Jardim Caiçara. Conforme informações apuradas pela reportagem, ele teria ligação com o tráfico de drogas no Jacaré e estaria recebendo ameaças de criminosos da região.

Ainda segundo os relatos, De Ferro teria se mudado para outro bairro antes de ser assassinado. A possível relação entre a mudança, as ameaças e a execução, no entanto, não foi esclarecida oficialmente.

A proximidade temporal entre os dois episódios levantou a possibilidade de que os acontecimentos estejam relacionados a disputas entre grupos criminosos pelo controle territorial do tráfico de drogas. Entretanto, não há confirmação de que o assassinato no Jardim Caiçara tenha motivado a invasão ou o tiroteio no Jacaré.

A autoria da execução e as circunstâncias da morte de De Ferro também dependem de investigação policial. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou prisões relacionadas ao homicídio.

Moradores registraram sequência de disparos

Vídeos obtidos pela reportagem mostram a intensidade do tiroteio durante a madrugada. Nas gravações, é possível ouvir uma sequência de tiros, enquanto moradores acompanham a movimentação em meio à tensão provocada pelos disparos.

O episódio ocorreu em uma localidade onde, segundo informações extraoficiais, há atuação do Terceiro Comando Puro. A suposta entrada de criminosos ligados ao Comando Vermelho teria provocado o confronto, mas a dinâmica da ocorrência ainda precisa ser esclarecida.

O bairro Jacaré é uma das localidades de Cabo Frio que aparecem nos relatos sobre disputas envolvendo grupos ligados ao tráfico de drogas. A possível movimentação de integrantes de facções rivais, contudo, não permite concluir, sem investigação, quem participou dos disparos ou qual teria sido a motivação do episódio.

Além dos dois feridos, não há informações confirmadas sobre outras pessoas atingidas, danos a imóveis ou veículos e eventuais ameaças a moradores durante a ocorrência.

Polícia deve apurar os dois episódios

A relação entre o tiroteio no Jacaré e a execução registrada no Jardim Caiçara é um dos pontos que dependem de esclarecimento. A identificação dos responsáveis pelos disparos, a origem dos ataques e a eventual ligação entre os envolvidos também precisam ser investigadas.

A reportagem não conseguiu localizar representantes dos grupos mencionados nem obteve posicionamento oficial das autoridades policiais sobre as duas ocorrências. O espaço permanece aberto para manifestação.

As informações sobre a participação de facções e a possível conexão entre os episódios são extraoficiais e não devem ser consideradas conclusões sobre a autoria dos crimes.