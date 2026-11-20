Homem identificado inicialmente pelo apelido de Lucas "De Ferro" foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (19). - Foto: Reprodução RC24h

Homem identificado inicialmente pelo apelido de Lucas "De Ferro" foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (19).Foto: Reprodução RC24h

Publicado 20/11/2026 14:57





LEIA MAIS: Um homem identificado inicialmente pelo apelido de Lucas “De Ferro” foi morto a tiros no início da noite desta quinta-feira (19), na Rua França, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio . A vítima foi atingida por vários disparos e morreu ainda no local. Os autores do homicídio fugiram após o ataque e, até o momento, não foram identificados. O caso será investigado pela 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio.LEIA MAIS: Tiroteio deixa dois baleados após invasão de criminosos no Jacaré



De acordo com as primeiras informações, os responsáveis pelo crime passaram pela rua e efetuaram diversos disparos contra o homem. Há versões de que os suspeitos estariam em um carro, enquanto outros relatos apontam o uso de uma motocicleta. A dinâmica da execução ainda não foi oficialmente esclarecida.



A Polícia Militar foi acionada e esteve no endereço para preservar a cena do crime até a chegada da perícia. Após os procedimentos realizados no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A movimentação policial chamou a atenção de moradores da região, onde o homicídio ocorreu no início da noite. Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre prisões relacionadas ao caso.

Polícia investiga autoria e motivação do crime

A investigação ficará a cargo da 126ª DP, que deverá apurar as circunstâncias do assassinato, identificar os responsáveis e buscar informações que ajudem a esclarecer a motivação do ataque.



Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão a forma como os criminosos chegaram ao local, o veículo utilizado na fuga e se a vítima vinha recebendo ameaças antes de ser morta.



As informações iniciais sobre a dinâmica do crime são divergentes. Enquanto uma versão aponta que os autores estavam em um automóvel, outra menciona uma motocicleta. A confirmação dependerá dos levantamentos policiais e de eventuais imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação dos envolvidos.



Também não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade completa da vítima, além da identificação inicial pelo apelido de De Ferro.

Possível relação com tiroteio no Jacaré é apurada

A morte de De Ferro ocorreu poucas horas antes de um intenso tiroteio registrado na madrugada desta sexta-feira (20), no bairro Jacaré, também em Cabo Frio. Na ocorrência, pelo menos duas pessoas foram baleadas e deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.



Segundo informações extraoficiais, criminosos ligados ao Comando Vermelho (CV) teriam invadido a localidade, onde há atuação do Terceiro Comando Puro (TCP). Vídeos obtidos pela reportagem mostram uma sequência de disparos durante a madrugada.



Informações apuradas pela reportagem apontam que De Ferro teria ligação com o tráfico de drogas no Jacaré e estaria recebendo ameaças de criminosos da região após se mudar para outro bairro.



A proximidade entre os episódios levantou a possibilidade de uma conexão entre o homicídio no Jardim Caiçara e o confronto no Jacaré. Entretanto, até o momento, não há confirmação de que os dois acontecimentos estejam relacionados.



A motivação da execução, a eventual participação de grupos criminosos e a autoria dos disparos são questões que dependem de investigação.

Polícia Civil não retornou ao contato

A reportagem tentou contato com a Polícia Civil para obter informações sobre as primeiras linhas de investigação, mas não conseguiu retorno até a publicação desta matéria.



Também não foram divulgados detalhes sobre suspeitos, possíveis testemunhas ou diligências realizadas após o homicídio. O espaço permanece aberto para manifestação da corporação e atualização das informações.