A abordagem foi realizada por policiais do 25º BPM em Arraial do Cabo - Foto: Reprodução internet

A abordagem foi realizada por policiais do 25º BPM em Arraial do CaboFoto: Reprodução internet

Publicado 21/11/2026 14:18





LEIA MAIS: Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (20), após uma denúncia de ameaça com arma de fogo contra uma mulher no bairro Guarani, em Cabo Frio. O suspeito foi localizado por policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM) dentro de um ônibus da Salineira, na altura de Arraial do Cabo, depois de deixar o endereço onde teria ocorrido a ameaça. Durante os procedimentos na delegacia, os agentes constataram que havia um mandado de prisão pendente contra ele por dívida de pensão alimentícia. Ocorrência policial em Cabo Frio.LEIA MAIS: Homem é morto a tiros no Jardim Caiçara, em Cabo Frio

De acordo com o registro da ocorrência, policiais do Setor Bravo foram acionados pela Sala de Operações do 25º BPM para verificar uma possível situação de violência doméstica na Rua Adolfo Beranger Júnior, no Guarani.



No local, a equipe conversou com a mulher, que relatou ter sido ameaçada pelo homem na porta de casa. Segundo a vítima, o suspeito estaria cobrando a devolução de uma quantia em dinheiro que, conforme o relato, havia lhe dado espontaneamente durante o relacionamento.



A situação teria se agravado depois que ela decidiu não continuar a relação amorosa. Ainda segundo a mulher, o homem passou a exigir o dinheiro de volta, além de proferir xingamentos e ameaças. Durante o episódio, ele teria apontado uma arma de fogo em sua direção.



Suspeito foi localizado em ônibus da Salineira



Após relatar o ocorrido, a mulher informou aos policiais que o homem havia acabado de deixar o endereço e embarcado em um ônibus da Salineira. Segundo as informações repassadas à equipe, o coletivo estava na altura do bairro Foguete, no trajeto em direção a Arraial do Cabo.



Com a descrição e as informações sobre o deslocamento, os policiais iniciaram buscas para localizar o suspeito. A abordage

m aconteceu já em Arraial do Cabo, onde os agentes conseguiram interceptar o coletivo e identificar o homem.



Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Questionado pelos policiais, ele informou que seu veículo particular estava estacionado no Largo Santo Antônio e declarou trabalhar como motorista da própria empresa de ônibus.



Os agentes também realizaram buscas no automóvel indicado pelo suspeito, mas não encontraram materiais ilícitos. A arma mencionada pela mulher não foi localizada durante as diligências descritas no registro da ocorrência.



Mandado de prisão foi identificado na delegacia



Depois da abordagem, o homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.



Durante a consulta aos sistemas policiais, foi identificada a existência de um mandado de prisão pendente contra o suspeito, expedido em um processo relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.



A ordem judicial não tinha relação direta com a denúncia de ameaça registrada naquela tarde, mas foi identificada durante os procedimentos na unidade policial. Com a confirmação do mandado, o homem permaneceu preso.



O registro da ocorrência também aponta que a equipe do 25º BPM foi inicialmente acionada para verificar uma possível situação de violência doméstica, e que a localização do suspeito ocorreu após as informações fornecidas pela vítima sobre o ônibus em que ele havia embarcado.



Denúncia de ameaça será apurada



As circunstâncias da denúncia apresentada pela mulher deverão ser apuradas pela Polícia Civil. Entre os pontos relatados estão a cobrança de dinheiro após o fim do relacionamento, os xingamentos, as ameaças e a suposta utilização de uma arma de fogo para intimidá-la.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação da arma ou sobre eventual apreensão de armamento relacionado ao episódio.



A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou sua defesa para comentar a denúncia. O espaço permanece aberto para manifestação.