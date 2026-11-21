A abordagem foi realizada por policiais do 25º BPM em Arraial do CaboFoto: Reprodução internet
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No local, a equipe conversou com a mulher, que relatou ter sido ameaçada pelo homem na porta de casa. Segundo a vítima, o suspeito estaria cobrando a devolução de uma quantia em dinheiro que, conforme o relato, havia lhe dado espontaneamente durante o relacionamento.
A situação teria se agravado depois que ela decidiu não continuar a relação amorosa. Ainda segundo a mulher, o homem passou a exigir o dinheiro de volta, além de proferir xingamentos e ameaças. Durante o episódio, ele teria apontado uma arma de fogo em sua direção.
Suspeito foi localizado em ônibus da Salineira
Após relatar o ocorrido, a mulher informou aos policiais que o homem havia acabado de deixar o endereço e embarcado em um ônibus da Salineira. Segundo as informações repassadas à equipe, o coletivo estava na altura do bairro Foguete, no trajeto em direção a Arraial do Cabo.
Com a descrição e as informações sobre o deslocamento, os policiais iniciaram buscas para localizar o suspeito. A abordage
Durante a revista pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Questionado pelos policiais, ele informou que seu veículo particular estava estacionado no Largo Santo Antônio e declarou trabalhar como motorista da própria empresa de ônibus.
Os agentes também realizaram buscas no automóvel indicado pelo suspeito, mas não encontraram materiais ilícitos. A arma mencionada pela mulher não foi localizada durante as diligências descritas no registro da ocorrência.
Mandado de prisão foi identificado na delegacia
Depois da abordagem, o homem e a vítima foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Durante a consulta aos sistemas policiais, foi identificada a existência de um mandado de prisão pendente contra o suspeito, expedido em um processo relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia.
A ordem judicial não tinha relação direta com a denúncia de ameaça registrada naquela tarde, mas foi identificada durante os procedimentos na unidade policial. Com a confirmação do mandado, o homem permaneceu preso.
O registro da ocorrência também aponta que a equipe do 25º BPM foi inicialmente acionada para verificar uma possível situação de violência doméstica, e que a localização do suspeito ocorreu após as informações fornecidas pela vítima sobre o ônibus em que ele havia embarcado.
Denúncia de ameaça será apurada
As circunstâncias da denúncia apresentada pela mulher deverão ser apuradas pela Polícia Civil. Entre os pontos relatados estão a cobrança de dinheiro após o fim do relacionamento, os xingamentos, as ameaças e a suposta utilização de uma arma de fogo para intimidá-la.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identificação da arma ou sobre eventual apreensão de armamento relacionado ao episódio.
A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou sua defesa para comentar a denúncia. O espaço permanece aberto para manifestação.
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