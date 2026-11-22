O Suspeito é investigado por roubo a uma marina em Búzios e assalto a uma loja de celulares que teve como vítimas o vice-prefeito de Cabo Frio - Foto: Reprodução RC24h

O Suspeito é investigado por roubo a uma marina em Búzios e assalto a uma loja de celulares que teve como vítimas o vice-prefeito de Cabo FrioFoto: Reprodução RC24h

Publicado 22/11/2026 14:18



Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos envolvidos no assalto a uma loja de celulares que teve como vítimas o vice-prefeito de Cabo Frio , Miguel Alencar, e a esposa dele, Maitê, foi preso em flagrante nesta sexta-feira (20). A ação foi realizada por agentes da 127ª Delegacia de Polícia (Búzios), com apoio do 25º BPM, na Avenida Júlia Kubitschek, em Cabo Frio. O suspeito também é investigado por participação no roubo a uma marina no bairro Marina, em Armação dos Búzios.