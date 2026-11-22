O Suspeito é investigado por roubo a uma marina em Búzios e assalto a uma loja de celulares que teve como vítimas o vice-prefeito de Cabo FrioFoto: Reprodução RC24h
Na posse do homem, foram encontradas munições de diversos calibres e um drone que, segundo a investigação, era utilizado para monitorar as vítimas e acompanhar a execução dos roubos. A arma relacionada aos crimes também foi apreendida posteriormente.
Vice-prefeito e esposa foram rendidos em loja
O assalto à loja de celulares aconteceu no início da tarde de 7 de novembro, no Centro de Cabo Frio. Na ocasião, dois homens armados invadiram o estabelecimento e renderam clientes e funcionários, entre eles Miguel Alencar e a esposa.
Os criminosos levaram a aliança de ouro do vice-prefeito, um cordão de ouro de Maitê e mais de 60 aparelhos iPhone da loja. O prejuízo foi estimado em mais de R$ 500 mil.
O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio). Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.
Suspeito foi autuado em flagrante
Após a abordagem na Avenida Júlia Kubitschek, o homem e a motocicleta foram encaminhados à 127ª DP. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes constatados durante a ação policial.
Segundo a Polícia Civil, a prisão não encerra a investigação sobre os roubos. A participação do suspeito nos crimes ainda será aprofundada, e as diligências continuam para esclarecer os fatos e identificar possíveis outros envolvidos.
A ação foi coordenada pelo delegado titular da 127ª DP, Lauro Coelho Ferreira Neto, e contou com o apoio do 25º BPM.
A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.
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