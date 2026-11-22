Um homem apontado como um dos envolvidos no furto de um aparelho de ar-condicionado da loja Ponto Musical, em Cabo Frio, foi localizado na manhã deste domingo (22), no bairro Braga. Ele foi abordado por equipes do Setor Alfa e do PROEIS na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos e conduzido à 126ª Delegacia de Polícia para apreciação da autoridade policial.

Segundo informações da ocorrência, a abordagem aconteceu por volta das 8h40, após a equipe do PAMESP informar que um dos indivíduos envolvidos no crime estaria em frente ao estabelecimento Sem Frescura Burger, na mesma avenida.

As equipes foram até o endereço e identificaram o homem. Os agentes estavam com vídeos e fotografias que, segundo o registro, mostravam o indivíduo no dia e no local do furto.

Durante a abordagem, questionado sobre o ocorrido, ele declarou que estava presente no momento do crime, mas afirmou que o aparelho teria sido levado por outra pessoa. De acordo com o relato, o homem apontou que esse segundo indivíduo seria magro e de pele morena escura.

O abordado foi encaminhado à 126ª DP, onde o caso ficou à disposição da autoridade policial para análise. A ocorrência foi registrada como averiguação de pessoa. Após a apreciação dos fatos pela autoridade policial, o indivíduo foi ouvido e liberado.

Loja já havia registrado outros furtos

O caso ocorre após a Ponto Musical ter sido alvo de furtos consecutivos de aparelhos de ar-condicionado. Conforme noticiado anteriormente pelo Portal RC24h, três equipamentos foram levados do estabelecimento em duas madrugadas seguidas, entre os dias 16 e 18 de novembro.

Na ocasião, o gerente da loja, Ricardo Marinho, informou que o prejuízo estimado era de R$ 20 mil. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos registraram a movimentação de um dos envolvidos, que aparece transportando um dos aparelhos em uma bicicleta, por volta das 3h30. RC24H

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.