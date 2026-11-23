Reunião de alinhamento estratégico para o fim de ano - Ascom

Reunião de alinhamento estratégico para o fim de anoAscom

Publicado 23/11/2026 16:28

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou o planejamento integrado para o Réveillon 2027, com previsão de dez pontos de revista nos locais de eventos e mobilização de 285 agentes da Guarda Civil Municipal no dia 31 de dezembro. As primeiras medidas de segurança, fiscalização, mobilidade e infraestrutura foram discutidas nesta quinta-feira (19), durante reunião na sede do 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), no Jardim Caiçara.





O encontro reuniu representantes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, incluindo equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal, além de integrantes das secretarias de Eventos, Mobilidade Urbana e Cultura, da Comsercaf e do 25º BPM. O planejamento contempla o período de 29 de dezembro a 3 de janeiro, quando a cidade terá programação de shows e aumento da circulação de moradores e turistas.



Uma das medidas previstas é a instalação de dez pontos de revista nos locais das apresentações. A fiscalização terá como objetivo impedir a entrada de garrafas de vidro e objetos perfurocortantes. Os acessos também contarão com câmeras de reconhecimento facial.



Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, a organização seguirá o modelo adotado no último Réveillon, com adaptações para atender às demandas deste ano.



“Vamos manter o modelo de trabalho adotado no Réveillon passado, com os ajustes necessários para atender às demandas deste ano. Nosso objetivo é preparar uma estrutura que permita ao público aproveitar a festa com a família, em um ambiente de ordem e segurança”, afirmou.



Guarda terá 285 agentes e apoio de drones LEIA MAIS: Possível restrição de horário preocupa ambulantes em Cabo Frio. O encontro reuniu representantes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, incluindo equipes da Fiscalização de Posturas e da Guarda Civil Municipal, além de integrantes das secretarias de Eventos, Mobilidade Urbana e Cultura, da Comsercaf e do 25º BPM. O planejamento contempla o período de 29 de dezembro a 3 de janeiro, quando a cidade terá programação de shows e aumento da circulação de moradores e turistas.Uma das medidas previstas é a instalação de dez pontos de revista nos locais das apresentações. A fiscalização terá como objetivo impedir a entrada de garrafas de vidro e objetos perfurocortantes. Os acessos também contarão com câmeras de reconhecimento facial.Segundo o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, a organização seguirá o modelo adotado no último Réveillon, com adaptações para atender às demandas deste ano.“Vamos manter o modelo de trabalho adotado no Réveillon passado, com os ajustes necessários para atender às demandas deste ano. Nosso objetivo é preparar uma estrutura que permita ao público aproveitar a festa com a família, em um ambiente de ordem e segurança”, afirmou.

No dia 31 de dezembro, a Guarda Civil Municipal contará com 285 agentes mobilizados, em escalas de 24 e 12 horas. A estrutura operacional terá duas motos aquáticas e dois quadriciclos, que serão utilizados para ampliar a mobilidade das equipes nas praias e em outros pontos de maior concentração de público.



O trabalho também terá suporte da Central Integrada de Monitoramento, da base fixa da Prefeitura e da Central Móvel de Monitoramento, além de drones. Os agentes contarão ainda com equipamentos de menor potencial ofensivo.



O 25º BPM também prevê reforço no efetivo policial durante o período. Entre os recursos anunciados estão um caminhão-comando e torres de observação em diferentes pontos da Praia do Forte, além de outros equipamentos operacionais para acompanhar a movimentação e ampliar a capacidade de atuação das equipes.



Fiscalização vai alcançar praias e espaços públicos

O planejamento inclui ações de ordenamento nas praias e em outros espaços públicos. Entre as práticas que estarão sujeitas à fiscalização estão a realização de esportes com bola em locais e horários inadequados, o uso de caixas de som e churrasqueiras e o comércio ambulante irregular.



Também estão previstas medidas contra a flanelagem, a realização de eventos em casas de shows sem autorização e a poluição sonora em estabelecimentos comerciais.



A fiscalização deverá alcançar ainda ocupações irregulares próximas às margens de corpos d’água, além de estacionamento e acampamento em áreas de preservação ambiental.



Trânsito, montagem dos palcos e queima de fogos

A organização dos acessos aos locais dos eventos e o planejamento do trânsito também foram discutidos. As medidas ficarão a cargo da Secretaria de Mobilidade Urbana, com participação da equipe operacional de trânsito da Guarda Civil Municipal.



Outro ponto envolve a montagem e a desmontagem dos palcos e dos equipamentos utilizados nas apresentações. A operação contará com a participação da Comsercaf, responsável pelas demandas relacionadas à estrutura.



A segurança no posicionamento e no manejo das balsas utilizadas na queima de fogos também entrou na pauta. A operação exige planejamento técnico e alinhamento entre os órgãos envolvidos.



Uma nova reunião será realizada para aprofundar as definições e distribuir as responsabilidades de cada setor. O planejamento conjunto abrange os dois distritos e busca organizar a estrutura necessária para os eventos e o atendimento ao público.



Shows do Réveillon 2027

A programação de fim de ano terá atrações na Praia do Forte, em Cabo Frio, e em Tamoios. Os dois locais também contarão com queima de fogos para celebrar a chegada de 2027.



Na Praia do Forte, os shows começam em 29 de dezembro, com apresentações gospel. No dia 30, sobe ao palco o grupo Roupa Nova. Na noite da virada, a atração será a dupla Zé Neto & Cristiano.



A programação continua em 1º de janeiro, com show do Pixote, no Sunset. No dia 2, Jota Quest encerra a sequência de grandes apresentações no local.



Em Tamoios, estão previstas apresentações de Dudu Nobre, Di Propósito e Fabinho. A programação integra as atividades organizadas pela Prefeitura para a chegada do novo ano nos dois distritos.