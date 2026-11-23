Feira do Emprego Já! na Praça Porto Rocha - Ascom

Feira do Emprego Já! na Praça Porto Rocha Ascom

Publicado 23/11/2026 18:33





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Entre as funções com maior quantidade de postos estão atendente de restaurante, com 20 vagas no McDonald's do Shopping Park Lagos; agente de proteção da aviação civil (APAC), com 18 oportunidades na empresa Aerosegur; e atendente do Burger King, com 16 vagas. A sorveteria New PlayGui, no Centro, também concentra oportunidades, com 15 vagas para atendente, 15 para auxiliar de produção e outras 15 para operador de caixa.



O levantamento contempla diferentes níveis de experiência e áreas profissionais. Há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, vagas de estágio e funções que exigem habilitação específica ou formação técnica. A cidade de Cabo Frio está com 652 vagas de emprego disponíveis por meio do programa Emprego Já!, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A relação, atualizada nesta segunda-feira (23), reúne oportunidades em 135 empresas, com postos de trabalho distribuídos por diferentes bairros do município. A lista completa pode ser consultada no site oficial do Emprego Já! LEIA MAIS: Cabo Frio prevê 10 pontos de revista e 285 guardas na virada do ano. Entre as funções com maior quantidade de postos estão atendente de restaurante, com 20 vagas no McDonald's do Shopping Park Lagos; agente de proteção da aviação civil (APAC), com 18 oportunidades na empresa Aerosegur; e atendente do Burger King, com 16 vagas. A sorveteria New PlayGui, no Centro, também concentra oportunidades, com 15 vagas para atendente, 15 para auxiliar de produção e outras 15 para operador de caixa.O levantamento contempla diferentes níveis de experiência e áreas profissionais. Há oportunidades para quem busca o primeiro emprego, vagas de estágio e funções que exigem habilitação específica ou formação técnica.

Comércio, alimentação e serviços concentram oportunidades

Além das vagas com maior número de postos, a relação apresenta oportunidades em supermercados, hotéis, pousadas, restaurantes, lojas, empresas de transporte e prestadoras de serviços.



Na área de alimentação, há vagas para auxiliar de cozinha, cozinheiro, chapeiro, pizzaiolo, garçom, confeiteiro, atendente e cumim. Entre os estabelecimentos com oportunidades estão Hummm Pizzas, Ateliê Cafeteria e Confeitaria, Roots Gastrobar, Restaurante Brasileiríssimo e Hotel Recanto da Passagem.



O setor de comércio também reúne diversas possibilidades. Há vagas para vendedor, operador de loja, operador de caixa, repositor, estoquista, balconista e auxiliar de serviços gerais. Empresas como Assaí Atacadista, Supermarket, Mercado Diano, Mercado e Padaria Tem Tudo e Lojas Caçula aparecem na relação.



O levantamento inclui ainda oportunidades em áreas técnicas e administrativas, como eletricista de linha viva, técnico em segurança eletrônica, assistente administrativo, auxiliar fiscal, farmacêutico, mecânico, motorista e profissionais de engenharia.



Também há vagas de estágio em áreas como finanças, pedagogia, psicologia, engenharia civil, arquitetura e urbanismo, marketing e segurança do trabalho.

Programa tem 12 vagas destinadas a PCDs

Além das oportunidades de ampla concorrência, o Emprego Já! disponibiliza outras 12 vagas específicas para pessoas com deficiência (PCDs), distribuídas por cinco empresas.



O Assaí Atacadista, em São Cristóvão, oferece duas vagas para operador de caixa e duas para operador de loja no setor de mercearia. O Grupo Carone, no Jardim Flamboyant, reúne cinco oportunidades: assistente de compras, auxiliar de precificação, operador de caixa, embalador e repositor.



Também há uma vaga para operador de loja nas Lojas Caçula, no Shopping Park Lagos; uma para assessor de vendas de vestuário na Pernambucanas, no Centro; e uma para auxiliar administrativo na Universidade Estácio de Sá, no Braga.



Como consultar as vagas e cadastrar currículo

Os interessados podem conferir a relação completa de oportunidades e realizar o cadastro diretamente no portal do programa

Outra possibilidade é entrar em contato pelo WhatsApp, no número (22) 99832-2974. O programa também disponibiliza atendimento pelo e-mail empregoja@sedecon.cabofrio.rj.gov.br.



A planilha apresenta os nomes das empresas contratantes, os bairros onde estão localizadas, os cargos disponíveis e a quantidade de vagas para cada função. Dessa forma, os candidatos podem identificar as oportunidades de acordo com a área profissional e a localização do estabelecimento.



O documento foi atualizado em 23 de novembro de 2026 e contabiliza 652 vagas de ampla concorrência, além de 12 oportunidades específicas para PCDs. Os números estão separados nas duas planilhas do programa, que reúnem 135 empresas na modalidade geral e outras cinco na relação inclusiva.



As oportunidades podem ser alteradas conforme o preenchimento das vagas pelas empresas participantes. Por isso, a consulta à relação atualizada no site oficial é importante para quem pretende se candidatar.