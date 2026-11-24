Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, em um dos decks do bairro Passagem, em Cabo Frio - Foto: Reprodução Internet

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, em um dos decks do bairro Passagem, em Cabo FrioFoto: Reprodução Internet

Publicado 24/11/2026 16:49



Longe da pressão dos gramados e da intensa rotina de treinamentos e compromissos do futebol brasileiro, o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, aproveitou a segunda-feira (23) para descansar e apreciar as paisagens naturais e históricas de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O treinador português foi visto circulando pelo bairro da Passagem, um dos redutos mais tradicionais, charmosos e visitados do município fluminense.