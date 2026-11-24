Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, em um dos decks do bairro Passagem, em Cabo FrioFoto: Reprodução Internet
A presença inesperada do comandante rubro-negro pelas ruas da localidade rapidamente chamou a atenção de moradores, comerciantes e torcedores que passavam pelo local durante o dia. O registro da passagem do técnico pela cidade logo ganhou força e despertou grande curiosidade nas redes sociais, onde fotos e comentários sobre a visita começaram a repercutir entre os apaixonados por futebol da região.
Charme histórico às margens do Canal do Itajuru
Conhecido nacionalmente pelo seu valor histórico preservado, pelas construções coloniais seculares e pela gastronomia variada nos restaurantes instalados à beira do Canal do Itajuru, o bairro da Passagem figura como um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes que desejam aproveitar o clima ameno e a paisagem de Cabo Frio. A região oferece um ambiente tranquilo, ideal para momentos de lazer e descanso longe dos grandes centros urbanos.
A passagem de Leonardo Jardim pelo município movimentou a rotina dos fãs do esporte e torcedores do clube carioca que estavam nas proximidades, os quais aproveitaram a oportunidade casual para observar e registrar a presença do treinador português em solo cabista durante seu período de folga na Região dos Lagos.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo e com a Secretaria Municipal de Turismo de Cabo Frio para obter informações adicionais sobre a estadia do treinador na cidade, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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