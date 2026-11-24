Maycon, de 33 anos, foi atingido por vários disparos na noite desta segunda-feiraFoto: Reprodução Redes Sociais
De acordo com informações repassadas pelo 25º Batalhão de Polícia Militar (25º BPM), testemunhas oculares relataram aos agentes que dois homens armados chegaram ao endereço a bordo de uma motocicleta e invadiram o imóvel. A Polícia Militar foi acionada logo após os disparos por um vizinho da vítima que ouviu o barulho e percebeu a movimentação suspeita no local.
Dinâmica do ataque e atuação da perícia
Segundo os dados levantados pelas equipes policiais que atenderam a ocorrência, Pai Maycon, que atuava como pai de santo na comunidade, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no interior da residência antes mesmo da chegada de qualquer socorro médico. Até o momento, as autoridades policiais informaram que não há confirmação sobre a motivação do crime nem pistas concretas sobre a identidade dos dois criminosos envolvidos na execução.
Os investigadores também destacaram que, nesta etapa inicial da apuração, não existem indícios ou informações que comprovem qualquer relação direta entre o assassinato e a atuação religiosa exercida pela vítima. A Polícia Técnico-Científica foi acionada para realizar os trabalhos de perícia criminal na residência e recolher possíveis evidências materiais, como cápsulas deflagradas, que possam auxiliar no esclarecimento do caso.
Encaminhamento ao IML e investigação policial
Após a conclusão dos procedimentos periciais na cena do crime, o corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para a realização dos exames de necropsia. O registro da ocorrência foi formalizado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade responsável por conduzir o inquérito policial, analisar eventuais imagens de câmeras de segurança da região e ouvir testemunhas para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do homicídio.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a assessoria da Polícia Militar para obter atualizações sobre o andamento das diligências na 126ª DP e eventuais buscas pelos suspeitos na região do Tangará, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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