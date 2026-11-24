Maycon, de 33 anos, foi atingido por vários disparos na noite desta segunda-feira - Foto: Reprodução Redes Sociais

Maycon, de 33 anos, foi atingido por vários disparos na noite desta segunda-feiraFoto: Reprodução Redes Sociais

Publicado 24/11/2026 16:59

Um homem de 33 anos, identificado como Pai Maycon, foi assassinado a tiros dentro da própria residência na noite desta segunda-feira (23), no bairro Tangará, em Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O homicídio ocorreu por volta das 21h30, na Rua Castro Alves, e provocou grande susto e apreensão entre os moradores da vizinhança diante da violência do ataque.