Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica contra a própria mãe na noite de domingo (22), no bairro Vila do Sol, em Cabo Frio. A ocorrência mobilizou equipes da Patrulha Maria da Penha (PMP), grupamento especializado da Guarda Civil Municipal, com o suporte operacional da Polícia Militar, após o Centro de Controle Operacional (CCO) receber uma denúncia de emergência. A rápida intervenção das forças de segurança impediu que a situação se agravasse e garantiu o acolhimento imediato da vítima.

De acordo com as informações registradas pela Guarda Civil Municipal, os agentes foram despachados pelo Centro de Controle Operacional logo após o chamado relatando uma situação de risco envolvendo agressão e invasão de domicílio. Ao chegarem ao endereço indicado na Vila do Sol, os guardas receberam relatos de que o suspeito, identificado como filho da moradora, encontrava-se em estado bastante alterado. Segundo os dados levantados no local, ele já havia quebrado diversos vasos de plantas na área externa e forçava a entrada no imóvel onde a mãe buscava abrigo.

Diante do comportamento hostil do suspeito, a equipe da Patrulha Maria da Penha solicitou o apoio de uma guarnição da Polícia Militar para realizar a abordagem com segurança. Os agentes conseguiram localizar e conter o homem ainda nas imediações da residência. Durante o atendimento, foi constatado que o suspeito apresentava ferimentos, motivo pelo qual ele precisou ser escoltado inicialmente até uma unidade de saúde para receber atendimento médico antes de ser apresentado às autoridades policiais.

Encaminhamento à delegacia e medidas de proteção

Após a liberação médica, o caso foi conduzido inicialmente à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio para os procedimentos cabíveis relacionados à Lei Maria da Penha. Conforme informado pelas autoridades que atuaram na ocorrência, a vítima também foi acompanhada pelas equipes até o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de corpo de delito para a formalização das provas periciais necessárias ao inquérito.

Na sequência, o registro da ocorrência foi oficializado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), unidade central responsável pelos flagrantes na região. Após analisar os relatos dos agentes e o depoimento da vítima, a autoridade policial de plantão determinou que o suspeito permanecesse preso à disposição da Justiça. Para resguardar a integridade física e psicológica da mãe, a rede de proteção encaminhou a mulher para um local seguro, afastando-a do ambiente de risco.

A Patrulha Maria da Penha atua de forma contínua em Cabo Frio no monitoramento de medidas protetivas, além do acolhimento e acompanhamento preventivo de mulheres em situação de vulnerabilidade. Em casos de emergência ou flagrante de violência doméstica no município, a população pode acionar a Guarda Civil Municipal gratuitamente pelo telefone 153, além da Polícia Militar pelo 190 e da Central de Atendimento à Mulher pelo 180.