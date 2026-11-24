Veículo usado no crime foi abandonado próximo ao DPO do bairro - Reprodução: Internet

Veículo usado no crime foi abandonado próximo ao DPO do bairroReprodução: Internet

Publicado 24/11/2026 19:24

Segundo o relato da Polícia Militar, os dois homens estavam na região da Rua da Assembleia quando foram surpreendidos pelos ocupantes de um automóvel Hyundai HB20 de cor prata, que efetuaram vários disparos em direção às vítimas. Conforme os levantamentos iniciais da ocorrência, Caíque foi atingido e morreu em via pública antes mesmo da chegada do socorro médico.



Já Patrick Silva Prado, que também era conhecido na localidade pelo apelido Pet, foi amparado e socorrido por moradores logo após os tiros, sendo levado com urgência para o Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, situado no próprio Jardim Esperança. Apesar dos esforços médicos na unidade de saúde, o jovem de 21 anos não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital. Ainda de acordo com a Polícia Militar, Patrick possuía um mandado de prisão em aberto.



Fuga pela mata e perícia no automóvel

Logo após realizarem o ataque a tiros, os criminosos deixaram o local no veículo e abandonaram o automóvel nas proximidades do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) do bairro, quase em frente ao Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) do bairro, fugindo a pé por uma área de mata.



O Hyundai HB20 utilizado pelos autores dos disparos foi recuperado pelas equipes da Polícia Militar durante o patrulhamento na região. Segundo a corporação, o carro foi encaminhado para a realização de perícia técnica com o objetivo de localizar impressões digitais e outros vestígios que possam auxiliar na identificação e captura dos envolvidos no crime.



Buscas na região e posicionamento

A Polícia Militar informou que segue realizando buscas e diligências na região do Jardim Esperança e arredores para tentar localizar os responsáveis pelo duplo homicídio registrado na tarde desta terça-feira. A ocorrência foi formalizada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, que ficará encarregada de conduzir o inquérito policial. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a motivação do ataque.



