O Gabinete de Atenção às Chuvas segue em monitoramento.Foto: Reprodução Ascom
O volume acumulado chegou a 26,8 milímetros no período. Durante toda a noite e a madrugada, equipes municipais trabalharam em diferentes pontos da cidade, utilizando bombas para auxiliar no escoamento da água acumulada, realizando a desobstrução da rede de drenagem e prestando apoio aos moradores de áreas historicamente afetadas por alagamentos.
Segundo a Prefeitura, na maior parte do município o escoamento ocorreu sem necessidade de intervenções. Em Manoel Corrêa, porém, a situação exigiu atuação específica nas ruas Panamá e das Dunas, onde os trabalhos continuam para melhorar a drenagem. As equipes mobilizaram maquinário e avaliam a possibilidade de abertura de valas para facilitar a passagem da água.
Na manhã desta quinta-feira (26), os serviços permaneceram concentrados na Rua 7, em Manoel Corrêa, e também no Jardim Nautilus. Além dos pontos que já receberam atendimento, profissionais da Secretaria de Serviços Públicos percorrem outras localidades para identificar demandas e verificar a necessidade de novas intervenções.
A operação conta com retroescavadeiras, caminhões e outros equipamentos utilizados para agilizar os trabalhos. A mobilização busca melhorar o escoamento da água acumulada nas vias e reduzir os impactos da chuva nos bairros atingidos.
As ações integram o Plano de Contingência da Prefeitura, que mobiliza todas as secretarias municipais em uma atuação conjunta. A estrutura prevê o acompanhamento das condições meteorológicas e a mobilização de equipes para atender às ocorrências registradas durante o período de instabilidade.
Aulas suspensas em oito escolas
Além dos alagamentos, as condições climáticas provocaram a suspensão das aulas em oito unidades escolares do município nesta quinta-feira (26). Na zona rural, a medida atingiu cinco escolas: E. E. Mz. Tosana, E. E. Mz. Angelim, E. M. Araçá, E. M. Agrisa e E. M. Francisco Franco.
Em Maria Joaquina, no segundo distrito de Cabo Frio, outras três unidades também tiveram as atividades suspensas: E. M. E. I. Professora Cleusa Guimarães Faria Braga, E. M. Professora Maria Salvadora Silva e E. M. Justiniano de Souza.
Previsão indica mais chuva ao longo do dia
A instabilidade deve continuar em Cabo Frio nesta quinta-feira (26). A previsão aponta possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, principalmente durante a manhã e a tarde. Para a noite, a tendência é de redução da intensidade da chuva.
O volume previsto é de aproximadamente 21 milímetros. As temperaturas devem variar entre 24°C e 25°C, enquanto os ventos podem atingir velocidades entre 14 e 28 km/h, com rajadas de até 40 km/h.
Mesmo com a previsão de diminuição da chuva durante a noite, o Gabinete de Atenção às Chuvas permanece em monitoramento das condições meteorológicas e dos possíveis impactos no município.
Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou a Guarda Civil Municipal pelo número 153.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.