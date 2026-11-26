126ª Delegacia Policial - Reprodução: Internet

126ª Delegacia Policial Reprodução: Internet

Publicado 26/11/2026 14:10

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (25), na comunidade da Boca do Mato, em Cabo Frio . Ele tentou escapar durante uma abordagem policial a um grupo de aproximadamente sete pessoas que estavam reunidas em uma laje, mas acabou detido após o cerco realizado pelos agentes na região, em uma operação motivada por informações sobre a possibilidade de confronto entre grupos criminosos.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após receberem informações de que integrantes do tráfico estariam reunidos na localidade para articular um possível ataque em uma área dominada por uma facção rival. A ocorrência teve início a partir das 18h, na Rua Diamante, e mobilizou agentes do Serviço Reservado (P/2) em conjunto com policiais do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO).

De acordo com o relato policial, os agentes montaram um cerco tático no entorno do imóvel para realizar a abordagem dos cerca de sete indivíduos que permaneciam na laje. Durante a aproximação e a movimentação das equipes, um dos homens tentou fugir do local, mas foi rapidamente alcançado e contido pelos policiais militares antes que conseguisse deixar a área.

Mandado de prisão e encaminhamento à delegacia

Questionado pelos policiais sobre o motivo de ter tentado escapar da abordagem, o suspeito informou que possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento. Conforme detalhou a corporação, os agentes realizaram consultas nos sistemas policiais e confirmaram a existência da ordem judicial contra o detido.

Segundo as informações da ocorrência, o mandado foi expedido no âmbito do processo nº 0214845-84.2019.8.19.0001.26.0003-10 e está relacionado aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, dispositivos legais que tratam dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A confirmação da pendência judicial garantiu a detenção imediata do alvo durante a operação preventiva na comunidade.

Após a captura, os policiais realizaram uma varredura na área onde o grupo estava reunido e fizeram consultas nos sistemas de segurança pública em relação aos demais abordados. Como não foram constatadas pendências nem materiais ilícitos com os outros presentes, todos eles foram liberados ainda no local da ação policial.

O homem capturado foi conduzido para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde a ocorrência foi formalizada e ele permaneceu preso à disposição da Justiça. A atuação conjunta entre os setores de inteligência e o patrulhamento tático faz parte das ações de monitoramento e resposta rápida da Polícia Militar para coibir a movimentação de criminosos e prevenir confrontos armados em áreas residenciais do município.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações atualizadas sobre os procedimentos adotados após a apresentação do preso na 126ª Delegacia de Polícia e aguarda retorno. Como a identidade completa do homem detido não foi divulgada pelas autoridades policiais, não foi possível localizar a defesa dele para comentar o caso, permanecendo o espaço aberto para manifestação.