Os tutores de cães e gatos que moram em Tamoios poderão imunizá-los, neste sábado (28), das 10h às 16h.Foto: SECOM
Para garantir a segurança dos animais, dos tutores e de todos os profissionais envolvidos na aplicação das doses, a organização orienta que os gatos sejam transportados obrigatoriamente em caixas apropriadas para pets. No caso de cães de temperamento agressivo ou de grande porte, é indispensável o uso de focinheira e guia curta durante a permanência nos postos de atendimento.
Restrições clínicas e balanço da campanha no município
De acordo com os protocolos veterinários da Secretaria Municipal de Saúde, não devem ser submetidos à imunização animais que estejam doentes ou debilitados, filhotes com menos de três meses de idade e fêmeas em período de gestação. A medida visa evitar reações adversas e preservar a saúde clínica dos bichos.
Com o tema “Se liga, bicho. Raiva é caso sério”, a campanha municipal teve início no mês de setembro e já contabiliza 8.265 animais domésticos imunizados em toda a cidade, sendo 5.778 cães e 2.487 gatos. A superintendente de Vigilância Ambiental e Zoonoses, Andreia Nogueira, reforçou a importância da adesão popular para manter a doença sob controle e proteger também os moradores. “Estamos preparando essa grande ação em Tamoios e contamos com adesão dos moradores, pois é importante vacinar o pet e proteger os animais e seus donos de problemas futuros. A vacinação faz parte dos cuidados e da responsabilidade de cada tutor”, afirmou.
Pontos de vacinação em Tamoios neste sábado (28)
O atendimento gratuito ocorre das 10h às 16h nos seguintes endereços do distrito:
Unamar: UBS Unamar (Avenida Independência, s/n)
Samburá: ESF Samburá (Avenida Independência, s/n – lado praia)
Florestinha: ESF Florestinha (Rua Jaguaribé, s/n)
Nova Califórnia: Igreja Batista Manancial (Rua das Pacas, Condomínio Gravatá 2, lote 161)
Santo Antônio: Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira e Silva
Campos Novos: Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Estrada de Campos Novos, nº 220)
Aquárius: Associação de Mulheres de Cabo Frio – Ammucaf (Rua da Alegria, nº 30)
Botafogo: Estrada Ernani do Amaral, nº 25 (próximo ao posto de saúde)
Maria Joaquina: Rua da Harmonia, s/n (próximo à Escola Municipal Justiniano de Souza)
São Jacinto: ESF São Jacinto (Estrada de São Jacinto, s/n, próximo à Escola Municipal Pedro Jotha)
Centro Hípico: Marcenaria do Adelson (Rua Beira Rio, nº 704, loja 03)
Gargoá: Rua dos Macacos, Travessa da Raposa, s/n
Posicionamento e o outro lado
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Cabo Frio e com a Superintendência de Vigilância Ambiental e Zoonoses para confirmar se haverá novas datas de repescagem ou pontos fixos permanentes após este sábado em Tamoios, e aguarda retorno oficial; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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