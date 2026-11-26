Os tutores de cães e gatos que moram em Tamoios poderão imunizá-los, neste sábado (28), das 10h às 16h. - Foto: SECOM

Os tutores de cães e gatos que moram em Tamoios poderão imunizá-los, neste sábado (28), das 10h às 16h.Foto: SECOM

Publicado 26/11/2026 18:35

Os tutores de cães e gatos residentes em Tamoios, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, poderão imunizar seus animais de estimação gratuitamente neste sábado (28), das 10h às 16h. A mobilização integra mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 promovida pela Prefeitura, com atendimento distribuído em 12 pontos estratégicos do distrito por equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.