Motociclista foi atropelado por um ônibus pertencente à empresa Auto Viação 1001Foto: Reprodução RC24h
De acordo com as primeiras informações colhidas no local da ocorrência, os dois veículos estavam inicialmente parados aguardando a abertura do semáforo. Segundo os levantamentos preliminares, o motociclista estaria posicionado logo à frente do coletivo quando acabou sendo atingido pelo ônibus no momento em que o sinal luminoso abriu e os veículos retomaram a marcha.
Dinâmica do atropelamento e relato de testemunha
Relatos iniciais compartilhados por pessoas que presenciaram a cena apontam que o ônibus teria passado sobre a vítima logo após o arranque. No entanto, as autoridades de trânsito destacam que a dinâmica exata e as circunstâncias que provocaram o atropelamento ainda dependem de apuração técnica e análise de eventuais câmeras de monitoramento da via.
Uma testemunha que viajava no interior do coletivo relatou que o motociclista teria parado a moto muito próximo à parte dianteira do ônibus, exatamente em uma área conhecida como ponto cego do motorista. Segundo essa mesma versão apresentada por quem estava a bordo, logo após sofrer a queda no asfalto, o condutor da motocicleta teria conseguido se levantar por conta própria e retirado o veículo da pista.
Estado de saúde e registro da ocorrência
Até o fechamento e publicação desta matéria, não foram divulgadas informações oficiais confirmando a identidade completa do motociclista envolvido nem um boletim médico detalhado sobre o seu real estado de saúde após o atendimento prestado pelas equipes de socorro na via. O fluxo de veículos na rotatória da Avenida Teixeira e Souza apresentou retenção momentânea durante a atuação dos agentes e foi normalizado na sequência.
Posicionamento e o outro lado
A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa da Auto Viação 1001 para obter um posicionamento oficial sobre o acidente, o estado do motorista e a assistência prestada ao motociclista, mas não conseguiu retorno até o momento. A reportagem também acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar para confirmar o encaminhamento hospitalar da vítima e o registro na delegacia, e aguarda resposta; o espaço segue inteiramente aberto para manifestações.
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