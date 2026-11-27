Motociclista foi atropelado por um ônibus pertencente à empresa Auto Viação 1001 - Foto: Reprodução RC24h

Motociclista foi atropelado por um ônibus pertencente à empresa Auto Viação 1001Foto: Reprodução RC24h

Publicado 27/11/2026 12:34



Um motociclista foi atropelado por um ônibus pertencente à empresa Auto Viação 1001 na tarde desta quinta-feira (26), na rotatória da Avenida Teixeira e Souza, uma das vias de maior fluxo viário de Cabo Frio , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. O acidente mobilizou rapidamente equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar e guarnições da Polícia Militar, gerando atenção de motoristas e pedestres que circulavam pela região central.